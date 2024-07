‘Vamos a ver’ con Joaquín Prat da pábulo a la polémica de ‘Supervivientes’: ‘No se puede consentir’

¿Dijo Sofía Suescun el comentario de ‘yo soy plena, tú no sé’ a Marta Peñate aludiendo indirectamente al tema del embarazo? Es la pregunta que todos se hacen desde anoche. Sofía lo negó categóricamente en la última gala de ‘Supervivientes All Stars’, pero Marta sembró esa duda para victimizarse. Ambas versiones tienen cabida, pero en ‘Vamos a ver’, con Joaquín Prat a la cabeza, han dado pábulo a una: apostando que fue un claro ataque para sacar a relucir los problemas que arrastra a Peñate para quedarse tener un bebé.

«Sofía ataca a Marta con lo que más le duele y aprovecha el momento de tensión para sacar a relucir los problemas de Marta para quedarse embarazada». Es el rótulo literal que se ha podido ver y leer en el programa de sobremesa de Telecinco, dando crédito así a la versión de Marta Peñate.

De hecho, Joaquín Prat se ha mostrado convencido de que Sofía Suescun soltó esas palabras con intencionalidad por un detalle sobre el que ha puesto la lupa: «Podríamos pensar que Marta interpreta lo que no es de no ser porque contextualiza con una conversación previa, en la que le dice a Sofía que no se siente plena porque no ha conseguido su ilusión o su anhelo de ser madre. Y además exactamente con las mismas palabras que luego usa Sofía: ‘no me siento plena'».

«Y además que en el vídeo se ve que Sofía le dice ‘viva el baby boom’ con toda la intencionalidad y toda la mala baba», ha añadido la hermana del presentador de ‘Vamos a ver’, Alejandra Prat. «Se creía que no lo íbamos a escuchar y lo hemos escuchado. A Sofía Suescun se le está yendo de las manos porque además es entrar en algo muy delicado y personal», ha sentenciado.

«Eso no se puede consentir, esto es muy fuerte, pero lo peor es que de todos los compañeros nadie dice nada», ha clamado por su parte Marta López. «Visto como espectadora, me sobrecoge la frialdad y la maldad de Sofía en este episodio», ha apostillado Sandra Aladro en la misma dirección y sin dar tampoco el beneficio de la duda a Suescun.

«A lo mejor Sofía intenta ser cruel solo para llamar la atención, de la misma forma que la otra (Marta) intenta dar pena para llamar la atención», ha reflexionado Alessandro Lequio. «Ese comentario con algo personal de fuera es algo que no se tiene que tocar», ha rematado Kike Calleja.

Con todo, ‘Vamos a ver’ ha cerrado filas contra Sofía Suescun, alimentando la polémica y la teoría de que verbalizó ese comentario de la discordia con el objetivo de desestabilizar a Marta Peñate con lo que más le hiere. Un debate del que ha salido muy mal parada la influencer y que contribuye a comprometer su devenir en ‘Supervivientes All Stars’, pues esos mensajes y esos discursos recalan en la audiencia.