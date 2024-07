‘TardeAR’ desmonta a Terelu Campos y la deja mal parada por este detalle de su portada

Terelu Campos se ha convertido en la protagonista del día después de conceder una nueva exclusiva a la revista Lecturas en la que dispara contra sus ex-compañeros de ‘Ni que fuéramos’. Una entrevista que han analizado en ‘TardeAR’ donde todos se han mostrado muy críticos con la colaboradora de ‘De Viernes’.

Y es que para muchos empieza a ser cansino que Terelu Campos siempre se queje en las entrevistas y tire de sus dramas para generar contenido de cara sus exclusivas. Por si fuera poco, el hecho de que su posado en bañador tuviera photoshop también generaba críticas.

Tras hacer un resumen de los titulares en ‘TardeAR’, Beatriz Archidona no dudaba en piropear a su compañera de ‘De Viernes’. «Está espectacular, está muy guapa», recalcaba la presentadora. Algo sobre lo que distaba Marta López que cuestionaba el photoshop que llevaba.

«A ver, yo lo he dicho antes… Está guapa, pero la han suavizado demasiado. Lo siento, quiero mucho a Terelu, pero es que está muy retocada. ¡Parece que tiene 25 años menos!«, sentenciaba la colaboradora de ‘TardeAR’ con cierto pudor.

Los colaboradores de ‘TardeAR’ disparan contra la portada de Terelu

Después era Leticia Requejo la que se sumaba a esas críticas. «Yo, precisamente, en esa foto de portada no la veo muy segura posando», recalcaba la colaboradora. «Yo soy fan de Terelu, me encanta pero me da la sensación de que siempre es todo drama, todo mal, todo fatídico, todo críticas, todo polémicas…«, criticaba la periodista.

«Me encantaría ver una portada, una exclusiva de Terelu, donde nos cuente algo positivo y la veamos feliz y radiante, ¡por favor!», insistía Leticia en ‘TardeAR’. «Todos sabemos que un drama vende más que una noticia feliz», replicaba Omar Suárez.

«Pero yo creo que ahora Terelu está en un buen momento profesional, va a ser abuela, tiene muchas cosas para ser feliz, creo que es para celebrar la vida y tú lees la entrevista y es todo malo. Es la típica persona que te absorve energía y que se está quejando constantemente», proseguía quejándose Jorge Borrajo.

Lejos de quedarse ahí, Leticia Requejo tabién cuestionaba en ‘TardeAR’ que Terelu quiera vender sus problemas económicos mientras mantiene al servicio en casa y lleva una vida de lujos.