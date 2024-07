‘Supervivientes’ da cuenta del verdadero estado de Bosco Martínez-Bordiú con este comunicado

Durante la última gala de ‘Supervivientes All Stars’, Bosco Martínez-Bordiú nos dejó sin aliento durante unos segundos tras sufrir un grave accidente en la ‘noria infernal’. El joven, que se enfrentaba a Logan Sampedro, intentó recolocarse justo cuando la noria giraba más rápido, lo que hizo que saltara por los aires y sufriera varios golpes contra la estructura de la noria antes de caer violentamente al agua.

El sobrino de Pocholo fue atendido inmediatamente por el equipo médico del programa, y unos minutos después, regresaba junto a sus compañeros y Laura Madrueño. Dolorido, pero visiblemente tranquilo, el ganador de ‘Supervivientes 2023’ reconocía encontrarse bien. «Mamá, papá, estoy bien. Boscolitos, todo bien. Me he cambiado de posición arriba y me he pegado un golpe serio en las costillas. Pero estamos bien», confesaba el joven.

Bosco Martínez-Bordiú rompe su silencio tras su accidente

Apenas unas horas después del peor momento que se recuerda en la historia de ‘Supervivientes’, Bosco Martínez-Bordiú ha roto su silencio para mandar un tranquilizador mensaje a sus familiares y a sus seguidores. Lo ha hecho a través de las redes sociales del programa, donde a modo de comunicado, ha dicho lo siguiente: «Boscolitos y boscolitas, aquí todo bien, sin marcas ni nada. Me sigue doliendo por el ‘golpetazo’ del otro día, pero me puedo mover. Intentaré recuperarme para la siguiente prueba».

Incluso les ha pedido disculpas por perder la prueba frente a Logan: «Boscolitos y Boscolitas, os pido perdón porque perdí el tridente y no pude hacer el máximo. Intentaré recuperarme y de oca a oca y tiramos porque nos toca. Os mando un fuerte abrazo», ha concluido. De esta forma, deja claro que se encuentra bien y con ganas de seguir demostrando en esta dura experiencia.

Esta semana, además, Bosco Martínez-Bordiú corre peligro porque se encuentra nominado junto a Jorge Pérez y Alejandro Nieto. Tres ganadores de sus respectivas ediciones que gozan de una gran legión de seguidores. El exguardia civil recibía la nominación directa por parte de Sofía Suescun, ganadora de la prueba de líder. «Mi nominación directa va para Jorge, me ha sentado bastante mal el discurso populista de lo que está bien», aseguraba la concursante. El jueves descubriremos quién es el cuarto expulsado de ‘Supervivientes All Stars’ tras Adara Molinero, Olga Moreno y Abraham García.