Santiago Segura informa de la última hora del estado de salud de Àngel Llàcer (‘Tu cara me suena’)

‘Tu cara me suena’ está a punto de poner el broche final a la edición y parece que Àngel Llàcer no podrá regresar finalmente. En su lugar, será Santiago Segura quien finalice esta entrega ocupando su puesto en el jurado, y el humorista se ha pronunciado en ‘Y ahora Sonsoles’ sobre la ausencia de su compañero en el programa. A su vez, no ha dudado en dar más detalles sobre la baja médica que mantiene al catalán alejado de los focos.

Tras su segundo ingreso por infección estomacal y algún que otro susto, Àngel Llàcer se encuentra estable y fuera de peligro, pero debe permanecer en casa, descansando junto a los suyos. «Está fuera de peligro, pero recuperándose, porque ha sido muy fuerte lo que le ha pasado. Estuvo muy grave, estuvo en la UCI, estuvo a punto de perder una pierna. Pero por suerte lo cogieron, acertaron, digamos, con la bacteria, y ahora está fuera del peligro», empezaba introduciendo el actor y cineasta.

Santiago Segura sobre Àngel Llàcer: «No sé si aparecerá en la final»

«Está animado. Espero que en la final reaparezca, y si no, para el año que viene ahí lo tenéis», aseguraba su compañera en el jurado de ‘Tu cara me suena’ Lolita Flores a finales de junio, pero todo indica a que no habrá aparición sorpresa.

Así lo ha explicado Santiago Segura este jueves durante su visita a ‘Y ahora Sonsoles’, donde ha comunicado que no pueden garantizar aún la visita de Llàcer a la gran gala final, que tendrá lugar el viernes, 19 de julio. «Te digo, pero tiene que recuperarse. No sé si aparecerá en la final o no. La final es en directo el 19 de julio y ojalá se venga. Pero si no, seguro que la temporada que viene está, sí«, señaló el humorista.

Sonsoles Ónega y Santiago Segura en ‘Y ahora Sonsoles’

El suplente de Llàcer acudió al programa de Antena 3 para promocionar su última película, ‘Padre no hay más que uno 4’, pero acabó sincerándose sobre cómo ha encajado su cometido en el programa de forma tan precipitada, ya que tuvo que entrar de un día para otro a sustituir al catalán. «Odio valorar», aseveró Segura, insistiendo en que «lo divertido es hacer, no criticar».

“Siempre he odiado los jurados, cuando iba a los concursos de los festivales de cine con los cortometrajes, con el jurado yo era muy rencoroso”, confesó el invitado de Sonsoles Ónega, que volvió a reiterar que ha sido «dificilísimo» dar las puntuaciones durante esta edición. Y cuando el programa mostró una recopilación de sus imitaciones en ‘Tu cara me suena’, el humorista no pareció muy conforme. «He hecho personajes mucho mejores. Estos son los más cutres, es que estos me salieron bastante mal”, señaló Santiago Segura entre risas.