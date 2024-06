Lolita Flores da la última hora del estado de Àngel Llàcer y deja caer cuando volverá a la televisión

Hace varias semanas que Lolita Flores y compañía no comparten mesa de jurado en ‘Tu cara me suena‘ con Àngel Llàcer. Concretamente desde que el catalán tuvo que ser ingresado por segunda vez debido a la recaída que sufrió de una infección estomacal. Su compañera se ha pronunciado sobre su delicada recuperación y ha expresado el deseo de que pueda reaparecer en la final del programa.

Cuando el actor creía haber superado la bacteria que contrajo en Vietnam, su salud dio un vuelco y tuvo que alejarse de ‘Tu cara me suena’ de forma indefinida. Ahora, se encuentra fuera de peligro tras sus semanas en el hospital, y algunos de sus compañeros guardan la esperanza de poder volver a verlo en el plató del programa de imitaciones.

Lolita Flores sobre Àngel Llàcer: «Ya está muy bien»

Lolita Flores ha sido la última en pronunciarse sobre cómo avanza la recuperación de su compañero. «Ya está muy bien, gracias a Dios. Hablamos bastante por teléfono y en cuanto vaya a Barcelona, que me voy todo el mes de julio, iré a verlo», explicó la cantante. Y según pudo asegurar a los micrófonos de Europa Press, su vuelta a la vida normal está siendo más rápida de lo esperado.

Es por eso que no pierde la esperanza en poder reencontrarse con su amigo y compañero en el plató donde tantas risas comparten cada semana. «Está animado. Espero que en la final reaparezca, y si no, para el año que viene ahí lo tenéis», aseguró la jurado de ‘Tu cara me suena’. Desde su segunda baja en esta edición, Santiago Segura tomó puesto en la mesa de forma indefinida.

Cabe destacar que el compañero de Lolita Flores se encuentra aún en pleno proceso de recuperación. Llàcer pasó 14 días en el hospital, tuvo que ser operado de la pierna y pasó por la Unidad de Cuidados Intensivos. Todo debido a una fascitis necrotizante provocada por la bacteria Shigella, que contrajo durante su viaje a Vietnam.

Por lo que habrá que esperar para ver cómo avanza el estado de Àngel Llàcer en estas semanas para saber si el deseo de la cantante se cumplirá o no. El próximo viernes 28 el programa de Antena 3 emitirá su primera semifinal, por lo que la recta final del concurso está más próxima que nunca.