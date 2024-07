Rocío Flores se pronuncia así tras la expulsión de Olga Moreno de ‘Supervivientes All Stars’

La aventura de Olga Moreno en ‘Supervivientes All Stars’ vio su fin este jueves al convertirse en la segunda expulsada de la edición. Tras superar un primer duelo contra Adara Molinero, la sevillana ha terminado abandonando Honduras con un 53% de los votos frente a Jorge Pérez. Y Rocío Flores no ha tardado en pronunciarse sobre su derrota tras la gran campaña que ha promovido en redes sociales para conseguir salvar a su antigua madrastra.

«Me despido de todos. Hay algunos mejores que otros, pero me despido de todos. Incluidos Sofía y Abraham. Me ha faltado dar un poco más, pero me voy contenta», destacó Olga Moreno para resumir su segundo paso por Honduras, asegurando que se va orgullosa de su breve paso por los Cayos Cochinos. Y es que, tras dos semanas nominada, y varios enfrentamientos, el público ha decidido que Jorge Pérez era quien debía continuar en la isla.

Rocio Flores sobre la expulsión de Olga Moreno: «Estoy contenta»

Este viernes, Rocío Flores aprovechaba para pronunciarse sobre la salida de la sevillana y lanzar un mensaje de gratitud a todos sus seguidores. «Daros las gracias por todos los votos. Lo hemos intentado. Yo la verdad que estoy contenta», aseguró la joven en su breve comunicado tras dos semanas pidiendo el voto de salvación a través de sus redes sociales.

En su regreso a Honduras, gran parte del clan Flores se ha volcado en defender la estancia de Olga Moreno en el reality. Desde sus cuentas de Instagram, la primera en mandar un mensaje de cariño a la sevillana fue la hija de Rocío Carrasco, después Antonio David Flores y más tarde Manuel Bedmar, la pareja de la joven. Y precisamente el ex marido de la televisiva parece tener más que claro al culpable de su expulsión.

Historia de Antonio David Flores en Instagram

Tras publicar el mensaje de apoyo a la última expulsada de ‘Supervivientes’, utilizó sus historias de Instagram para compartir un enlace a su canal de Youtube con un afilado dardo a otra concursante. En la foto escogida por el antiguo colaborador de Mediaset se puede ver a Rocío Carrasco, Olga Moreno y Sofía Suescun junto a un escrito: «La marioneta de Rociíto en Supervivientes».

Así, el padre de Rocío Flores hace clara referencia a Sofía Suescun, acusándola de «marioneta» por su buena relación con Rocío Carrasco. Una amistad que ya venía advirtiendo la crispación entre la novia de Kiko Jiménez y Moreno mucho antes de que comenzase la edición. Antonio David terminó añadiendo el hasthag ‘VuelveAD’ y ‘Yomerebelo3J’.