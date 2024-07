Paloma García-Pelayo revela su distanciamiento de Ana Rosa: «Me fui en el momento adecuado»

La batalla televisiva que han librado Ana Rosa Quintana y Sonsoles Onega durante la temporada televisiva 2023-24 ha sido totalmente emocionante. No solo por ver cuál de las dos, ex compañeras e incluso una jefa de otra en la anterior etapa de Mediaset, se convertiría en la reina de las tardes, sino también después de que Ana Rosa se pusiera al frente de ‘TardeAR’ tras haber liderado durante más de una década las mañanas.

Y llegado el final de temporada, toca hacer balance de los resultados, que no han podido ser más contundentes. Sonsoles Ónega y ‘Y Ahora Sonsoles’ ha liderado el 84% de los días frente a sus rivales. Una victoria abrumadora que la sitúa indudablemente como la reina de las tardes por encima de ‘TardeAR’ y las ofertas de TVE.

De esta aplastante victoria se ha pronunciado en exclusiva con El Televisero la periodista Paloma García-Pelayo, quien además dio el salto de Telecinco a Antena 3 a principios de temporada, abandonando Unicorn Content tras 20 años. ¿Cómo se tomó Ana Rosa Quintana su marcha? ¿Qué opina de las declaraciones de ella sobre Sonsoles?

ENTREVISTA A PALOMA GARCÍA-PELAYO

Paloma, habéis sido líderes en ‘Y ahora Sonsoles’. Esta es tu primera temporada, ¿cómo ha sido el debut?

PALOMA – Pues debuté en septiembre, después de dos meses de reposo de todo tipo, mental y para tomar también las vacaciones. También creo que había que hacer un espacio después de 20 años ligada a otra cadena. Muchos años, casi dos décadas. 19, 20 años, porque el primer programa que hice con Ana Rosa fue en Antena 3, que fue la última temporada de ‘Sabor a ti’. Entonces, 19 en Mediaset, pero con Ana Rosa, 20 años.

Yo creo que debía hacer un espacio de tiempo de descanso. Y también, una vez que se toman decisiones, también hay que asimilar la nueva situación, lo que viene, y hacer un break, pero un break de verdad. Fue una decisión estupenda, así que me incorporé el 1 de septiembre y desde entonces ha sido sin parar tarde a tarde.

Un proceso de cambio siempre tiene su adaptación, nueva gente, nuevos equipos, nueva forma de trabajar y una nueva forma de enfocar la actualidad, la crónica social, incluso en la edición de temas, en la elección, y aprendiendo y creciendo con un nuevo equipo, que creo que esa es la clave, trabajar en equipo. Aquí parece que hay muchos individualismos y muchas caras y no, yo creo que todos somos caras que pertenecemos a un equipo y creo que esa es la clave para el éxito. Hay que trabajar en equipo.

Después de 20 años en Mediaset, ¿te costó tomar la decisión de irte?

PALOMA – Era una decisión importante, una decisión nada fácil, no fue nada fácil, pero era el momento. Era el momento, después de tanto tiempo, era ahora o nunca, porque yo llevo muchos años de profesión y estaba muy hecha a una forma de trabajar, a un equipo, que es lo que más echo de menos, las personas, a la gente que te dejas, a los compañeros y compañeras, algunos amigos, incluso amigas… es lo que más echo de menos. Pero bueno, la vida laboral se trata también de no anclarte y de seguir evolucionando, creciendo o simplemente cambiando. Y la decisión… estoy muy feliz de la decisión que tomé.

El tomar una decisión así… ¿qué implica o por qué decides cambiar? No sé si es por algo profesional que quizás dices «Quiero nuevos retos, me pone el saltar a otra cadena».

PALOMA – Yo creo que las cosas pasan por algo. Y la invitación de Atresmedia para unirme a su equipo, a unirme a la cadena, creo que llegó en el momento justo, en el lugar justo. Fue una llamada telefónica y da ahí luego algunas conversaciones y algunos encuentros. Pero es una decisión fundamentalmente profesional. Yo tomo una decisión profesional, porque esta es mi profesión.

Entonces, creo que lo hice en el momento adecuado, en el momento de cambios, y creo que después de 20 años, cambiar es un acierto, y creo que he acertado. La decisión no fue fácil, pero yo lo tuve claro. Tuve claro, yo vi los pros, los contras, lo que ganas, lo que cambias.

Y era una invitación a seguir creciendo y seguir evolucionando. Vamos, allá voy a Atresmedia y aquí estoy, y creo que, bueno, son decisiones que tienes tú que tomar, pero que también hay otras personas que tienen que recibir tu decisión y aceptarlas. Eso es lo que fue menos fácil.

Entiendo que al final esto es como si el Madrid roba a alguien al Barça. Y Ana Rosa, que es la míster del otro equipo, diría «Joe», evidentemente. En lo personal te habrá deseado lo mejor del mundo, pero en lo profesional dirá «Me roban un efectivo», ¿no?

PALOMA – Cuando tú estás trabajando en un equipo y hay otros equipos y el campo en el que juegas es la televisión y las diferentes cadenas, esas cosas pasan. Y es lo que ha pasado.

¿Cómo has vivido tú este año la rivalidad que ha habido entre ellas?

PALOMA – Bueno, pues yo creo que cuando se trabaja con los mejores y entre mejores, en números uno, la competencia es muy sana y es muy necesaria, porque eso te mantiene en guardia, te mantiene alerta y así no se te escapa una. Entonces, yo creo que hemos trabajado mucho, mucha tensión y al filo siempre del directo. Además, el directo puede cambiar una noticia.

Antes de entrar tienes la última hora de algo, cambia la escaleta y ahí tienes que estar. En competencia se trabaja muy alerta y muy bien, con mucha garra. Y eso es importante, como en cualquier terreno de juego. Esto en el fondo es un terreno de juego también. Salimos en directo, salimos en un programa, a dar lo mejor de cada uno para que, en el fondo, el público, que es quien manda, reciba lo que espere.

Y os respaldan los datos en este sentido, ¿tú te ibas fijando en los datos de audiencia o eres de las que no te fijas?

PALOMA – No, no, claro, yo creo que cualquier profesional del medio, sin obsesiones, el dato es el dato y hay que estar al tanto de lo que ocurre, porque eso marca y manda.

Al final, una de las declaraciones que ha hecho Ana Rosa, es que habéis jugado un poquito a favor por el tema de no llevar publicidad. ¿Cómo habéis vivido vosotros esto?

PALOMA – Bueno, a mí eso en mi trabajo no me afecta en absoluto. Mi trabajo y en mi quehacer no me afecta en absoluto. Es una decisión de cadena, una decisión que está pensada y que creo que tiene los motivos para tomarlas y hacerlo así y ya está. Yo creo que hay que estar pendiente de lo que hace uno mismo, lo que hace cada uno en casa, y de lo que hace el otro hay que estar al tanto, pero a lo mejor no utilizarlo en ese sentido.

Se ha disputado el trono de «Reina de las tardes». Lo ha ganado Sonsoles, por así decirte, ese eufemismo de liderazgo. ¿Cómo ha sido como capitana de barco?

PALOMA – Sonsoles es una gran profesional que lleva el peso, es la imagen y es el alma del programa, sin duda. Creo que ella está en un momento magnífico de su carrera, Ana Rosa lleva mucho más tiempo. Y eso siempre, muchas veces juega a favor, porque es una ventaja, pero bueno, al final, dan las notas. Es un dicho que existe.

Al final, dan las notas y yo creo que Sonsoles llega con una frescura, con otra forma de comunicar, con un estilo propio y muy convencida de lo que dice y cómo lo hace, y de momento, está resultando y los datos nos aúpan al liderazgo, y en el top del liderazgo, en ese número uno, está Sonsoles Ónega, y mientras que así sea, hay que celebrarlo y felicitarnos por el gran trabajo que hace.

¿Es para ti Sonsoles la «Reina de la tarde»?

PALOMA – Yo tengo mis reinos personales, yo creo que en esta profesión hay momentos de éxito, hay momentos en que ganas al público y que estás ahí y yo creo que hay que disfrutarlo. Yo creo que la competencia tiene que ser sana y a veces las etiquetas tampoco dicen más. Lo importante es el trabajo cada día y lo que se consigue. Yo creo que cada una es reina en su casa y eso es importante. Al final es un trabajo que se está viendo y aquí estamos, celebrando ese liderazgo con Sonsoles como capitana y encantada.

Paloma, has pasado 20 años en Mediaset. ¿Cómo estás viviendo ahora mismo esta nueva etapa de Telecinco, un poco convulsa, con ese pique con los excompañeros de ‘Sálvame’, que ahora están en ‘Ni que fuéramos’. ¿Tú cómo lo estás viviendo en todo esto?

PALOMA – A ver, yo lo vivo alejada. Estoy un poco alejada, porque no estoy en Mediaset, no estoy tampoco en el equipo de Fabricantes’, que están haciendo en Quickie ‘Ni que fuéramos’, pero creo que hay grandes profesionales en los dos sitios que he mencionado, tanto en Mediaset como en este canal. Grandes profesionales, muchos con los que he trabajado durante mucho tiempo, y yo creo que cada uno tiene que luchar por lo suyo.

Y ahí está la pantalla cada día para partirse el cobre y dejarse la piel. Los resultados cada uno nos pone en su sitio. Sí, la tele es maravillosa, pero a veces es muy ingrata. Yo sé que es complejo, son momentos convulsos para ellos, yo creo que cada uno lo está llevando lo mejor que puede, porque son profesionales y también hay que luchar en la adversidad, es muy fácil cuando todo va bien, sentirse bien, pero también hay que luchar contra la adversidad.

¿Cómo viviste esa etapa de los vetos? ¿Crees que se gestionó bien eso? Porque tú estabas ahí todavía.

PALOMA – Bueno, yo es que justo cuando tomé la decisión, fue cuando todo eso explotó. Por eso digo que yo me fui en el momento adecuado, sin duda. También es verdad que yo estaba en la productora de Ana Rosa, yo estaba trabajando con Ana Rosa y no estaba yo…

Sí, pero colaborabas con Fabricantes en alguna ocasión…

PALOMA – Eso no quiere decir nada, yo trabajaba con Ana Rosa y colaborara puntualmente. Entonces, yo vi que le pasaba a unos compañeros, con los cuales tenía muchos afectos repartidos, pero no lo viví en primera persona. Cualquier compañero que sufra, que tenga problemas, lo siento por ellos, porque es verdad que la tele es de todos y hacemos tele todos, pero bueno, cada uno tiene su lugar y su sitio.

Y además, aquí estamos, imagínate con estos cambios que hay. Yo estoy trabajando con compañeros de Mediaset, ahora incorporados a Atresmedia. Lo de las etiquetas no siempre es garantía, no es garantía de nada. El trabajo se hace cada día, cada tarde. Nosotros en la tarde con ‘Y Ahora Sonsoles’.

Ha dicho mucha gente que la docuserie de Rocío, de la que fuiste protagonista como cara visible, ya que nos enseñaste mucho con tu forma de informar, fue la culpable de ese final de liderazgo de etapa de Mediaset. No sé si has leído este tipo de argumentos, si lo has escuchado, pero ¿qué peso tiene para ti Rocío en toda esta etapa de Mediaset?

PALOMA – Mira, yo no creo que sea culpable de nada, yo creo que la cadena estaba en un punto determinado. Yo, particularmente, profesionalmente y personalmente, para mí, la docuserie de Rocío no solamente me enseñó y me hizo crecer profesionalmente, sino, creo, te puedo decir, que la volvería a hacer otra vez sin ninguna duda, porque no solamente yo aprendí, que aunque informaba, aprendí mucho del camino, con tantos y tantos testimonios de mujeres, de hombres, que descubrieron lo que no sabían que existía o lo que no sabían que existía en muchas casas cercanas.

Creo que eso merece la pena y los medios tenemos que comprometernos con la violencia de género, estar informados, preparados, para informar lo mejor posible y utilizar la terminología adecuada y tener muy claro la víctima y las personas responsables de esos delitos, de ese delito terrible en los que se implican menores, en algunos casos, como en el caso de la violencia vicaria y tantas mujeres. Ahí están las cifras de las mujeres asesinadas, de las mujeres maltratadas.

Y yo no puedo estar más que orgullosa de que contaran conmigo y que estuviera desde el uno hasta el último episodio, porque creo que era muy necesaria. Otra cosa son las reacciones a posteriori, porque es muy fácil siempre echar la culpa a un tercero. Cada uno tiene que hacer autocrítica de las cosas que hacen bien o mal. Hay decisiones que se toman y creo que fue una decisión que ha podido tener consecuencias en contra y que se le ha vuelto en contra, a lo mejor, a muchas personas, pero habría que hacerlo otra vez.

Paloma, ¿Sonsoles Ónega es… ¿Con una palabra?

PALOMA – Es una gran comunicadora.

Eso son dos, con una palabra.

PALOMA – Es una periodista de raza. Eso son dos.

Son tres.

PALOMA – Es la líder.

Y entre paréntesis, que ya que la conoces, Ana Rosa es…

PALOMA – Esta pregunta tiene trampa, porque es imposible decirlo, porque de Ana Rosa no puedo hablar más que bien de ella. Ha sido mi ejemplo a seguir durante muchísimos años. Ana Rosa es… Referente.

¿Tenéis contacto a día de hoy?

PALOMA – No, personal no. Pero es normal, estamos cada una a lo nuestro. Nuestro mundo es la información, entonces es algo delicado. Pero sabemos cada una donde estamos y si algún día lo necesitamos… por lo menos por mi parte.

Muchas gracias Paloma.

PALOMA – Muchas gracias, ha sido un verdadero placer.