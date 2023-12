El arma de Paloma García-Pelayo en ‘Y ahora Sonsoles’ para neutralizar así a ‘TardeAR’

‘Y ahora Sonsoles’ perdió este lunes ese liderazgo estable del que goza habitualmente frente a ‘TardeAR’, que dio el sorpasso y se hizo con el dominio de la tarde con un 11,4% frente a un 10,9%. La diferencia no ha sido grande y muy probablemente se trate de un mero espejismo.

Sin embargo, el programa de Sonsoles Ónega no puede bajar la guardia y menos aún tras este cambio puntual de tornas que se ha producido. Por ello, se ha rearmado extendiendo la sección de corazón y contando con una potente exclusiva de la mano de Paloma García-Pelayo que han cebado durante buena parte de la tarde hasta que se ha desvelado.

Una forma de retener al público con un rostro además que Antena 3 robó a Ana Rosa Quintana, siendo una gran pérdida tanto para ‘Vamos a ver’ con Joaquín Prat como para ‘TardeAR’, pues Paloma es uno de los rostros más reconocidos televisivamente entre el mundo de la crónica social.

Paloma García-Pelayo y su exclusiva sobre Gabriela Guillén

Esta exclusiva de Paloma García-Pelayo con la que se ha buscado dar la batalla al magacín de Telecinco ha versado sobre Gabriela Guillén, la mujer que espera un hijo de Bertín Osborne. Al parecer, se ha llevado otro disgusto con otra persona en su vida con la que contaba y ya no cuenta porque ha decidido darle la espalda. Se trata de ‘El Turronero’.

«Yo misma he confirmado la noticia hablando con ella. Ella tenía un deseo y ha hecho una petición a una persona importante en su vida y sobre todo muy amiga de Bertín. Ella tenía mucha ilusión y le pidió que fuera al padrino de su criatura una vez que naciera. Esta persona, al ser tan amiga de Bertín, lógicamente no quiere entrar ni estar en medio y verse en una posición violenta. Así que rechaza la invitación. Ella se ha quedado sorprendida, según me ha trasladado él le dijo que se lo pensaría», ha explicado Paloma García- Pelayo.

Una exclusiva de Paloma García-Pelayo que se une a la entrevista que Sonsoles ha hecho a Ainhoa Arteta. La soprano ha acudido al plató del programa para hablar de su historia de superación tras el coma por el que pasó, de su trayectoria profesional y para recibir la sorpresa de su hija Sara Croft, con la que no puede verse estas navidades porque se encuentra en Argentina.