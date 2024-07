Olga Moreno recula con su ganador de ‘Supervivientes All Stars’ y clama un nuevo nombre

Santi Acosta y Beatriz Archidona, presentadores de ‘De Viernes’, pidieron a sus colaboradores e invitados que se posicionaran y revelaran su ganador o ganadora de ‘Supervivientes All Stars’. Olga Moreno fue una de ellas, aunque se resistió e incluso tuvo que ser reprendida.

«Para mi es muy difícil elegir entre los tres supervivientes porque son súper buenos», dijo en un primer momento en referencia a Jorge Pérez, Alejandro Nieto y Marta Peñate. Como si solo ellos fueran los finalistas cuando realmente Sofía Suescun es la única que llega directamente a la final por su último collar de líder.

Sin embargo, como ella no entra dentro de su «chupipandi», decidió ignorarla por completo. «Yo lo siento pero me voy a quedar así», espetó, evitando lo que los presentadores le habían pedido. «No, hay que mojarse», le recriminó Bea Archidona.

«No, no puedo», insistió Olga Moreno, empecinada en que no iba a decantarse por ninguno de los tres. «Bueno pues ¿quién crees?», planteó Beatriz. Finalmente, presionada, terminó desvelando su apuesta favorita entre los tres.

«Por todos los vídeos, por lo buena superviviente que es y porque es maravillosa, estoy con Marta», sentenció Olga Moreno. Una respuesta sorpresa teniendo en cuenta que su gran amigo y su mayor apoyo era Jorge Pérez desde un inicio.

No obstante, parece que ‘su Jorge, su Jorge, su Jorge’ ya no lo es tanto y prefiere darle la espalda tanto a él como a Alejandro para que sea Marta Peñate la ganadora de ‘Supervivientes All Stars’. No hay dudas de que es lo que desea para que Sofía Suescun, su máxima rival de ella, se lleve el mayor golpe perdiendo ante Marta.