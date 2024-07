Marta Peñate queda desmontada por cómo rajaba de Jorge Pérez antes de ‘Supervivientes’

El paso de Marta Peñate por ‘Supervivientes All Stars‘ no está dejando a nadie indiferente. La concursante ha protagonizado algunos de los encontronazos más fuertes de la edición. Unos choques que le han llevado a marcar distancias con Sofía Suescun. Algo que parecía impensable. Precisamente el último desencuentro entre ellas se ha originado a raíz del golpe bajo que Sofía le propinó a Jorge Pérez recordando la infidelidad que éste cometió con Alba Carrillo.

Desde el primer momento, Marta ha sacado la cara por Jorge Pérez y afeó el comentario a Sofía Suescun. «Vamos a dejar el tema porque está en el puñetero pasado y nadie sabe si es verdad o no es verdad», le reprendió la canaria a la pareja de Kiko Jiménez. Una defensa que poco o nada tiene que ver con la actitud que adoptaba Marta Peñate hace unos años, justo cuando la infidelidad de Jorge a su mujer saltó por los aires.

En aquel momento, la opinión de Marta Peñate era bien distinta. De hecho, tal y como se ha podido ver a través de un vídeo rescatado por un espectador, Marta no dudaba en desconfiar de la actitud buenista de Jorge Pérez. «A mí la gente como Jorge no me gusta. Lo siento mucho. A mí es que la gente como Jorge no me la trago. Son tan perfectos, tan inalcanzables, tan… no me gusta la gente así. Es decir, a mí me gusta que la gente se muestre con sus defectos y sus virtudes», fueron las palabras empleadas por Marta Peñate. Ahora, en cambio no para de ensalzar esa condición.

La prueba de fuego que pone contra las cuerdas a Marta Peñate

Por si fuese poco, la ahora concursante de ‘Supervivientes All Stars’ no tuvo reparo en sacar a relucir también la infidelidad de Jorge Pérez. Es decir, el gesto que le ha afeado recientemente de muy malas maneras a Sofía Suescun lo tuvo también ella. «Y un tío que parece que solo tiene virtudes me aburre porque algo tiene que esconder y ahí estaba, escondiendo los cuernos», espetó cuando le preguntaron por Jorge Pérez.