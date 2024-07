La secuela que Mario González arrastra de ‘Supervivientes’ que nadie esperaría, ni por asomo

Mario González fue uno de los concursantes de ‘Supervivientes 2024’, que el pasado jueves 20 de junio llegó a su final con la victoria de Pedro García Aguado. Y, pese a haber pasado ya unas cuantas semanas desde que abandonó Honduras, el joven aún arrastra importantes secuelas de su paso por el reality más extremo de la televisión.

Ha sido en ‘BeduckPodcast’ donde Mario González ha revelado algunos de los problemas que le tiene y que son comunes a otros concursantes que han pasado por el programa. «Lo que me da miedo es que no puedo controlar cuándo parar de comer, eso a mí nunca me había pasado. Voy a comer y me quedo con la sensación de llenarme. Ahora no sé cuándo parar», reconoce.

Una secuela que, al igual que otros compañeros tanto de esta como de otras ediciones, le ha provocado un efecto rebote. Esto quiere decir que, no solamente recuperan en peso perdido en tiempo récord sino que, además, acaban ganando mas peso del que habían perdido durante sus semanas en la isla. Pero este no ha sido el único problema que el exconcursante está teniendo.

Los problemas de Mario González con la libido: «Estaba acojonado»

Al ser preguntado por la falta de libido, Mario González ha sido muy sincero: «Tú no tienes la necesidad básica que es la alimentación. Las otras necesidades no te salen y a quien le salen, enhorabuena por ellos. Lo primero es el hambre y luego que estás con cámaras y tienes otros siete maromos al lado. Tú puedes meter al agua con tu piba, pero miras a la orilla y ves a tres tíos mirándote. Puedo contar con los dedos de la mano que se me haya puesto dura con ella allí». Mario hace referencia a su chica, Claudia, con la que participó en ‘Supervivientes’.

Si bien ya ha solucionado esos problemas, no le fue fácil superarlos. Así lo reconoce él mismo: «Me viene a España y estaba acojonado porque hasta que no llegó ella (Claudia) tampoco. Ni me toqué, ni se me levantó como los hombres que nos levantamos por la mañana con una ereción. Dije: ‘La tengo muerta'», bromea.