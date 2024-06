Rubén Torres rompe su silencio tras lo que tuvo que vivir en la final de ‘Supervivientes 2024’

Rubén Torres ya ha dejado de estar incomunicado tras la final de ‘Supervivientes 2024’ en la que, pese a ser el gran titán de la noche en las pruebas, acabó como segundo clasificado; siendo derrotado por Pedro García Aguado en un televoto que, eso sí, resultó muy reñido con un 54% frente a un 46%.

La victoria de Pedro ha generado mucha controversia y ha sido tildada de injusta, pues una gran parte del público estaba volcado con el bombero, que protagonizó una imagen consternadora cuando Jorge Javier Vázquez levantó el brazo del waterpolista. Torres, desolado, se agachó en mitad del plató roto en llanto.

Aun así, Rubén Torres se lo ha tomado con la deportividad que le caracteriza y así lo ha demostrado con su primera reaparición en sus redes. «Hola gente, ya tengo el móvil después de tres meses y medio. Quería daros las gracias a todo el mundo por el apoyo que me habéis dado. Desde el día uno me ha llegado. No sabia que tenía tanto apoyo», empieza diciendo el subcampeón de ‘Supervivientes 2024’ y ganador moral de muchos.

«Espero que hayáis disfrutado de todas las pruebas, yo las he disfrutado muchísimo, y espero que hayáis disfrutado del programa en sí», continúa antes de compartir la «locura de mensajes» que está llegando a recibir en su teléfono: «No puedo contestarlos todos, pero sí que me gustará leerlos y leer algunos chats. Agradeceros lo más grande».

Respecto a cómo afrontó la agridulce noche de ayer, Rubén Torres ha roto su silencio y se ha quedado con la parte positiva y con la grandeza de haber estado a punto de ganar: «Ha sido espectacular lo vivido ayer, no hemos podido ganar, pero yo lo he disfrutado como un niño pequeño. Es una locura lo que hemos conseguido entre todos«.

Además, el primer plan de Rubén Torres tras acabar ‘Supervivientes’ ha sido irse al madrileño parque del Retiro con su madre este miércoles y pasar todo el día juntos, pues el joven quiere recuperar el tiempo perdido con ella para resarcir la culpabilidad que ha sentido en el concurso por haber sido un hijo más despegado.