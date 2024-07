‘La Moderna’: Avance del próximo capítulo que confirma los peores temores para Matilde

Después de ofrecer por sorpresa doble capítulo de ‘La Moderna’ este miércoles al acabar antes de tiempo el Tour de Francia y después de haber anunciado que no emitirían ‘La Promesa‘; este jueves La 1 ha ofrecido un nuevo episodio de la serie en su horario habitual a las 16:30 horas.

Sin embargo, este viernes, ‘La Moderna‘ volverá a faltar a su cita con la audiencia con motivo de la retransmisión del Tour de Francia. Cabe decir que tampoco se ofrecerá ‘La promesa’ por la emisión del partido de clasificación de la Eurocopa de fútbol femenina entre España y República Checa.

Así, el capítulo 197 de ‘La Moderna’ se ofrecerá el lunes 15 de julio en su horario habitual. En el capítulo de este jueves, Matilde aseguraba que Carla está viva tras el espantoso acontecimiento que vivió en la galería al ver su fantasma. Pero nadie le creerá, ni si quiera Íñigo después de haberse visto implicado y acusado de su asesinato. Por si fuera poco, se ha encontrado una prueba que demuestra que alguien la quiere volver loca.

En la buhardilla de las sobrinas de Fermín, el teniente Lorenzo volvía a incomodar a Inés. La amada de César le aseguraba al teniente que desconoce su paradero pero parece que el policía no se dará por vencido.

¿Pero qué va a pasar en el siguiente nuevo capítulo de ‘La Moderna’ que se ofrecerá en La 1 de TVE el lunes 15 de julio?

Avance del capítulo 197 de ‘La Moderna’

Salvita sorprende tanto a su padre como a Miguel al tener bien ordenada la librería. Algo que hace que el dueño se muestre ilusionado por el esperanzador futuro que le espera a la tienda con su hijo.

Íñigo se preocupa por Matilde al verla despierta a altas horas de la noche y sentada en el suelo. Todo después de que ella encontrara en la lámpara de su casa una medalla que había aparecido junto al cadáver de doña Carla.

Con ello, los peores temores de Matilde siguen sin disiparse tras ver el fantasma de doña Carla. Algo que hace que ella crea que su mayor enemiga está viva aunque todos le han quitado esa idea de la cabeza.

El teniente Lorenzo sigue preguntando a Inés por si sabe algo del paradero de César pero ella sigue negando que sepa nada de donde está el que fuera gestor del Madrid Cabaret y don Fermín le echa de casa.

Íñigo decide presentarse en casa de doña Bárbara y ella le pide que se vaya porque no es bienvenido. Pero él se niega a irse hasta que no sepa a que están jugando con la aparición de la medalla en su casa. Después, Fabio le cuenta a doña Bárbara que Matilde cree haber visto a doña Carla pero se tratará de una alucinación. No obstante, doña Bárbara cree que su hija está haciendo de las suyas.

Doña Lázara trata de acudir al teatro con don Fermín pero él opta por rechazarla y le dice que él va al teatro con quien le da la gana. Por su parte, Miguel y Trini anuncian su boda.