Kiko Hernández dice se acabó a Chayo Mohedano: «Te llevo directamente a los juzgados»

Si ha habido una guerra que durante años ha generado un sinfín de titulares y de momentos de televisión es la que han tenido Kiko Hernández y Chayo Mohedano. Y es que aunque la hija de Rosa Benito tuvo en un principio buena relación con ‘Sálvame’ después cargó duramente contra ellos y llegó a denunciarles.

Este martes, Kiko Hernández ha vuelto a soltarse la lengua contra Chayo Mohedano en pleno debate sobre lo sucedido con Olga Moreno en ‘Supervivientes’ tras su vuelta a España. Y es que el colaborador ha lanzado una clara advertencia a la hija de Amador y Rosa Benito: o le deja de llamar maltratador o la llevará a los juzgados.

«Te voy a decir una cosa, como se te ocurra decir otra vez que soy un maltratador y que te he maltratado, escúchame bien, como me vuelvas a decir en redes sociales o dónde sea que soy un maltratador, porque yo no tengo ninguna denuncia ni ninguna condena, te llevo directamente a los juzgados«, decía indignado Kiko Hernández mirando directamente a cámara dirigiéndose a Rosario Mohedano.

«Tu madre me reía las gracias cada vez que decía algo de ti en Sálvame, y nos íbamos al bar y bromeaba con que te había dado de palos, pero que habríamos hecho un 20% de audiencia. ¡Haberme denunciado!», proseguía diciendo Kiko Hernández dejando claro que en su día Rosa Benito se vanagloriaba de esas guerras porque funcionaban en audiencia.

Kiko Hernández, rotundo contra Chayo: «Se acabó ya el tema del maltratador«

Pero lejos de quedarse ahí, Kiko Hernández ha seguido hablando contra Chayo en ‘Ni que fuéramos’. «¡Hasta aquí la tontería! Sé que tienes tres hijos y te tienes que ganar la vida como puedas, pero tú tienes hijos y yo también; tú tienes madre y yo también. Se acabó ya el tema del maltratador. ¡Eso se lo llamas tú a otros, a mí, no!«, clamaba con rotundidad.

Y aunque hasta ahí no había querido decir su nombre, Kiko Hernández no calló más y se dirigía directamente a la sobrina de Rocío Jurado. «Para que quede claro: se llama Chayo Mohedano«, recalcaba el colaborador. Justo después era Belén Esteban quien le apoyaba recordando que ella acabó su amistad con Rosa Benito precisamente por culpa de su hija.

En este sentido cabe recordar que Chayo Mohedano y su marido iniciaron una guerra judicial contra La fábrica de la tele. Una guerra que sigue abierta y que derivó en la llamada Operación Luna, anteriormente Operación Deluxe. Pero además recientemente la hija de Rosa Benito acusó a ‘Sálvame’ de querer acabar con ella en una entrevista con Sonsoles Ónega. «Vosotros estáis en Antena 3 y es maravilloso, pero yo fui machacada durante mucho tiempo en otra cadena de televisión y fue muy duro. Fue muy injusto, tuve que aguantar mucho», aseguró.