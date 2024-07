José Antonio León se desmarca de raíz de ‘De Viernes’ por este motivo: «Visto el contexto…»

‘De Viernes’ abordó la última hora de ‘Supervivientes All Stars’ en su particular debate con José Antonio León, María Jesús Ruiz, Rosa Benito o Ángel Cristo, entre otros. Y lo cierto es que Sofía Suescun, como clara protagonista que es en la edición, acaparó todas las intervenciones.

Intervenciones enfocadas mayoritariamente a echar por tierra el concurso de la joven. Es por eso que Maite Galdeano decidió declinar la invitación del programa y no acudir a pesar de que así estaba previsto. Su colaboración la semana anterior le pasó factura.

En primer lugar, María Jesús Ruiz fue la primera en opinar duramente por esa decisión de Sofía Suescun de aislarse de casi todos sus compañeros. «Ha venido con una estrategia de estudiarse la vida de todos los compañeros para atacarles a la primera de cambio. La que ha sido desleal con el concurso ha sido ella. Después de acusar a Olga Moreno de victimizarse, ahora ella es la que se desplaza. ¿Eso qué es? Eso en mi pueblo es victimizarse. Sofía a la calle», clamó.

Por su parte, Abraham García, que estuvo en el plató, le rebatió: «No es así porque ella jamás ha querido atacar a nadie. Ella siempre ha ido a su bola, pero si le atacan se defiende (…) Y lo de estudiarse a la gente lo ha hecho Marta también». «Con Marta no te metas porque si no fuera por Marta Supervivientes no existiría este año», le confrontó la colaboradora.

Mientras, Tony Spina, que se encontraba en ‘De Viernes’ como defensor de Marta Peñate, quiso poner sobre la mesa la hoja de ruta de Sofía Suescun: «Sofía fue con un guion que le ha salido mal. Era su plan A. Pero ha visto que todos sus compañeros están saliendo del concurso y ha dicho ‘tengo que dar un cambio radical a mi concurso, pues me victimizo’. Y eso es lo que le está pasando».

José Antonio León se desmarca del equipo de colaboradores de ‘De Viernes’

A su vez, Rosa Benito se mostró de acuerdo con él y puso el acento en otra cosa: «Total. Lo que yo he visto es que desde el primero momento ella iba a atacar a Olga Moreno y por qué, pues porque ella iba con una lección desde fuera. Y eso cuando vas a un concurso no lo puedes hacer, tienes que ir a disfrutar del concurso».

Así, ante tantas voces críticas en el plató de ‘De Viernes’, José Antonio León decidió dar un giro a sus esquemas y romper una lanzar a favor de una Sofía Suescun excesivamente criticada y cuestionada desde su punto de vista.

«Yo le iba a dar también a Sofía un poquito pero visto cómo está el contexto… Hay que decir que esto es un reality, que aquí todo el mundo va con los deberes hechos. Que por atacar a los compañeros no pasa absolutamente nada y que es una superviviente imprescindible en este reality», defendió alto y claro.

«¿Pero tú qué Supervivientes ha visto?», encaró Rosa Benito a José Antonio León por ese ensalzamiento de la figura de Sofía Suescun sobre el que ella no estaba para nada de acuerdo.

«¿Tú estás viendo cómo está peleando Sofía las pruebas? Te recuerdo que la semana pasada ganó la prueba de líder y van dos veces. Hablamos de supervivencia y lo ha demostrado», sentenció el colaborador.