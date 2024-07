Jorge Pérez, expulsado de ‘Supervivientes All Stars’ cayéndose de la gran final según los usuarios

Jorge Pérez, Marta Peñate y Alejandro Nieto son los últimos nominados de ‘Supervivientes All Stars’ después de caer derrotados en la prueba de líder ante Sofía Suescun, que se impuso en todos los retos y se coronó con el collar de líder, siendo así la única finalista absoluta de cara a la final de este domingo, 28 de julio.

Uno de ellos tres será expulsado nada más arrancar la gala. El que menos apoyo haya recibido por parte de la audiencia en la app de Mitele será eliminado justo antes de comenzar las pruebas diseñadas por la organización de ‘Supervivientes All Stars’ para iniciar la carrera hacia la victoria.

Quien se caiga entre Jorge Pérez, Alejandro Nieto y Marta Peñate recibirá un duro mazazo, pues se quedará con la miel en los labios. La cuarta posición siempre es complicada. De momento quedan varias horas para seguir votando, pero en El Televisero te avanzamos los datos de nuestra encuesta. Eso sí, aún provisionales.

Con más de once mil votos emitidos por el momento, Jorge Pérez sería el expulsado de ‘Supervivientes All Stars’ en ese primer televoto de la noche con un 41%. No obstante, las cosas están muy igualadas y Alejandro Nieto le sigue de cerca con un 35%. Por su parte, Marta Peñate acumula el 24% de los sufragios.

Sin embargo, como decimos, habrá que esperar al resultado definitivo. Y hasta comunicarse el veredicto oficial por parte del programa, aún puedes seguir votando en la encuesta. ¿Quién quieres que sea el último expulsado de ‘Supervivientes’ justo antes de su gran final? VOTA YA.