Encuesta: ¿Quién quieres que sea expulsado de ‘Supervivientes All Stars’: Jorge, Marta o Alejandro?

‘Supervivientes All Stars’ llega a su final y son cuatro los concursantes que se la juegan para alzarse como el ganador o ganadora de esta primera edición de leyendas. Sofía Suescun, Alejandro Nieto, Jorge Pérez y Marta Peñate son los All Stars que buscan hacerse con la gloria y los 50.000 euros del premio final. No obstante, antes de ello, habrá que dirimirse quien es el expulsado de los tres actuales nominados: Jorge, Marta y Alejandro. ¿Quién quieres que sea el expulsado? ¡Vota ya en la encuesta de El Televisero!

Y es que, tras la expulsión de Logan Sampedro, los participantes que continúan en la competición han disputado la prueba de líder más decisiva de todas, pues el ganador o ganadora se clasificaba como finalista absoluto.

Para ello, se han sometido a un juego de prelíder, ‘Orfeo y la Lira’, en el que clasificaban los dos supervivientes que más tiempo aguantaran suspendidos en una cuerda con peso sobre el mar.

Los dos con mejores marcas han sido Sofía Suescun y Alejandro Nieto, que son los que se han medido a continuación al juego final de líder, el ‘Castigo de Hércules’, de resistencia y equilibrio. Y la ganadora ha sido Sofía, que llega directa a la final sin el temor a ser expulsada.