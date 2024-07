Gonzalo Miró revela un veto en ‘Espejo Público’ y se dilucida la razón: «No nos compensa»

Gonzalo Miró ha hecho público un veto en ‘Espejo Público’ al hablar de los Sanfermines. El programa de Susanna Griso ha realizado un repaso del segundo encierro con la ganadería Cebada Gago. Una carrera que ha sido multitudinaria, rápida -de 2:46 minutos- y que ha dejado un balance de cinco heridos, aunque ninguno por asta de toro.

Tras la crónica del reportero enviado hasta Pamplona, la presentadora del matinal ha interpelado así al colaborador: «El experto en encierros eres tú, Gonzalo». «¿De toros? ¿Por qué dices que soy experto en encierros?», le ha preguntado él. «Pues porque has hecho retransmisiones, mucho más de lo que ha hecho cualquiera de nosotros», ha argumentado la periodista.

«Ah, bueno, pero lo cubrí hace muchísimos años. De hecho, me hubiera gustado en aquella época correrlos y no me dejaron», ha desvelado Gonzalo Miró, señalando así cómo la cadena para la que trabajaba le denegó su voluntad. Griso se ha interesado por la razón de ese veto y el tertuliano lo ha explicado: «Porque alguien me puso cabeza para que no me jugase la vida supongo». «¿Ese alguien era…?», ha indagado Susanna. «No, la cadena», le ha interrumpido. «Lo que te valoraban hijo, por Dios bendito», ha comentado una de las colaboradoras de ‘Más espejo’.

Gonzalo Miró: «He vivido veinte años engañado»

«Me hubiera gustado correrlos, y me trató todo el mundo genial y había un ambiente estupendo», ha insistido Gonzalo con cierta resignación. «Esto no es un demérito, pero a veces las cadenas ponen sentido común porque hacen cálculos de lo que cuesta el seguro de vida y no nos compensa», ha apuntado Susanna Griso con sorna, dejando entrever que si le prohibieron correr los sanfermines fue más bien por cuestiones puramente económicas.

«¿Ah que no era por el cariño que me tenían quieres decir, sino que era por una cuestión económica? Pues nada, he vivido 20 años engañado», ha reaccionado en ese sentido Gonzalo Miró. «Es que yo lo he vivido. Yo propuse tirarme en paracaídas en un arranque de temporada, pensé que me iban a dejar, pero es verdad que luego haces los cálculos y, en tu caso, asegurar a Gonzalo Miró en un encierro… igual no compensa», ha apostillado para rematar Griso.