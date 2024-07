Este es el expulsado de ‘Supervivientes All Stars’ antes de la gran final según los usuarios

Sofía Suescun vuelve a ser la expulsada de ‘Supervivientes All Stars’ según los lectores de El Televisero y, por tanto, se quedaría completamente a las puertas de la gran final del concurso frente a Alejandro Nieto y Logan Sampedro.

Uno de ellos no optará a ser finalista y se caerá de la carrera por el premio cuando quedan muy pocos días para el desenlace, que será este domingo, 28 de julio, y desde Honduras por primera vez en la historia.

Una plaza que se disputan tres grandes concursantes: dos ganadores de sus respectivas ediciones (Sofía en ‘Supervivientes 2018’ y Alejandro en 2022) y un subcampeón que acarició la victoria como es el caso de Logan.

Asistimos pues a una de las expulsiones más tremendas de esta edición de leyendas tras la del lunes entre Sofía Suescun, Marta Peñate y Lola Mencía, que resultó ser la expulsada definitiva.

Las votaciones aún siguen abiertas en la App de Mitele, pero a la espera de conocer los resultados oficiales en la gran semifinal de ‘Supervivientes All Stars’, en El Televisero te mostramos los datos provisionales de nuestra encuesta.

Con más de 20 mil votos emitidos hasta el momento por los telespectadores, la expulsada de esta noche sería Sofía Suescun con un sentenciador 74%. Por su parte, Alejandro Nieto acapara un 20% de los votos y Logan un ínfimo 6%.

Con este escenario, Sofía sería la expulsada y la que, por ende, se quedaría sin opción a la final de ‘Supervivientes All Stars’. No obstante, la influencer era la expulsada en la encuesta de este portal el pasado lunes y, en cambio, la votación oficial no coincidió y fue sorprendentemente salvada.

Así, hasta comunicarse el resultado oficial y definitivo, aún puedes seguir votando en la encuesta. ¿Quién quieres que sea el último expulsado de ‘Supervivientes’ antes de su gran final? VOTA YA.