En plena tormenta con Sofía Suescun, Ángel Cristo suelta la mayor barbaridad en ‘De Viernes’

Ángel Cristo terminó de aguar una noche muy tensa para Maite Galdeano en ‘De Viernes’, profundamente disgustada por la dimensión que se le está dando a las imágenes de Sofía Suescun y Bosco en ‘Supervivientes’.

Imágenes que se han vendido como altamente comprometidas pero que realmente no concluyen nada. Por eso, Maite expresó su malestar en el programa de Santi Acosta y Bea Archidona. «Con lo buena superviviente que es mi hija… en ese vídeo no se ve nada, por mucho que quieran hacer ver que hay un beso, que hay un roneo, que hay un no sé qué», se quejó, asegurando sentirse mal por el tema y dejando caer manipulación por parte del programa de supervivencia para hacer ver algo inexistente.

«Yo lo único que veo ahí son unos amigos que, a lo mejor, están hablando o haciendo una trama típica de ‘Supervivientes’. Vamos a esconder esto, vamos a hacer un no sé qué… lo típico que se hace allí, vaya, y han visto al cámara y han dicho ‘uy, que viene el cámara’, o ni eso a lo mejor», justificó Maite Galdeano, insistiendo desde ‘De Viernes’ en que no le gustaba ver ese vídeo que había montado ‘SV’: «No me dice nada».

Y al hablar de la reacción de Kiko Jiménez en plató, que no dudó en restarle importancia a las imágenes y dijo no ver nada extraño en el comportamiento de Sofía y Bosco, Ángel Cristo, colaborador sobre ‘Supervivientes’ en ‘De Viernes’, quiso tomar la palabra. Y lo que soltó en directo y de sopetón está trayendo gran cola.

Y es que, aunque Kiko no se mostró celoso, acabó estallando contra la organización del programa por infravalorar el concurso de Sofía Suescun y reducirlo a ese tipo de contenidos cuando lo cierto es que es una de las mejores pescadoras y la más fuerte en las pruebas. De hecho, el jiennense emitió un comunicado tras la gala asegurando que no iba a volver a plató.

Pues bien, respecto a eso, Ángel Cristo vino a decir que lo tenía merecido por lo que hizo en ‘Supervivientes 2024’ con Gorka y Marieta, inventándose que se comieron la boca. «Lo que le ha pasado a Kiko es el karma. Yo le diría que se calme un poco. Ha sido víctima de la aventura comisura. ¿Sabes lo que quiere decir eso de la aventura comisura? Que mientras Sofía sube la temperatura, a Bosco se le pone dura«, llego a pronunciar. Unas palabras que están escandalizando en redes.