Carmen Borrego no defrauda a nadie con su burla contra Edmundo Arrocet en ‘Así es la vida’

Edmundo Arrocet era de los pocos que faltaban por hablar del embarazo de Alejandra Rubio. Y como cada vez que hay una noticia relacionada con el clan Campos, el humorista ha aprovechado para hacer una exclusiva. Tras hacerse eco de sus declaraciones en ‘Así es la vida’, la hija de Terelu no se ha contenido en contestar al que fuera pareja de su abuela. Ni tampoco Carmen Borrego.

«Alejandra ha sucumbido a la vida fácil, espero que reaccione. Terelu y Carmen han hecho de vender su vida, una forma de vida. No creo que aconsejen a Alejandra que deje de hacerlo», sentencia en la entrevista Bigote Arrocet. «Relacionarse con la respetable familia de Carlo le subirá el caché», prosigue diciendo el cómico en su entrevista en Diez Minutos.

Tras escuchar sus declaraciones, Alejandra Rubio le soltaba un gran zasca al que fue pareja de su abuela María Teresa Campos. «Decirle que yo no he sucumbido a la vida fácil, que yo estoy aquí trabajando todos los días y el que ha sucumbido a la vida fácil gracias a mi abuela es él porque gracias a eso puede hacerse una exclusiva y ganar dinero cada vez que le apetece desde donde quiera que esté, que espero que sea lejos», soltaba de primeras.

«Y luego opina de cosas que ni le van ni le vienen ni pertenece a nuestra familia pero se sigue aprovechando porque le viene muy bien. Edmundo no necesito ningún consejo ni conoces a mi familia política, así que no puedes hablar de ellos tampoco. Si piensas que coparando a dos familias siendo un clasista te hace mejor vas por al camino», sentenciaba.

Carmen Borrego se burla así de Edmundo Arrocet

Después era Carmen Borrego el que contestaba a Edmundo. «Le recuerdo que dijo que si no le volvíamos a mencionar, él no iba a hablar. Y ni hemos hablado, ni vamos a hablar ni nos interesa, hace muchos años que no está, no es usted el viudo de mi madre ni era la pareja de mi madre cuando falleció. Así que le pido por favor que deje de hablar de una persona y de difamar a una persona que no se puede defender», le contestaba Carmen. «Es que tiene un cuento», apostillaba Alejandra.

Tras recordar los ataques que profesa Edmundo hacia Terelu y Carmen, Alejandra Rubio no se podía contener. «Es que lo que hay que hacer en este punto es reírse porque ya…», soltaba la colaboradora. «No hay que olvidarse que Edmundo es humorista», apostillaba al respecto Antonio Montero. «Pues podía hacer gracia ya que es humorista», soltaba Carmen Borrego sin pudor a modo de dardazo.

«¿Y donde ha salido en Diez Minutos? Ahora es El Jueves, Diez Minutos? Lo digo porque como es humorista», añadía Sandra Barneda sumándose al zasca de Carmen Borrego a Bigote Arrocet tras el comentario de Antonio Montero. Después, todos se reían del humorista al saber que las fotos de la exclusiva las habría hecho él mismo con su móvil. «Ha inaugurado las exclusivas low cost», se escuchaba decir a Barneda. «La próxima que se la haga en un fotomatón», concluía Borrego.