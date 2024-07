Belén Rodríguez dice lo que muchos ven de Sofía Suescun en ‘Supervivientes’ y pisotea a Adara

Este pasado fin de semana en ‘Fiesta’ analizaron la última hora de ‘Supervivientes All Stars’. Y lo hicieron con sus colaboradores habituales, entre los que se encontraba Belén Rodríguez, quien ha vuelto a salir en defensa de Sofía Suescun en una semana en la que ha sido la protagonista del reality por diversos motivos.

Y es que en la gala del pasado jueves se emitió un vídeo en el que se veía a la hija de Maite Galdeano en actitud muy cariñosa con Bosco Martínez-Bordiú. Unas imágenes que provocaron una monumental bronca en el plató entre Kiko Jiménez, el novio de Sofía, y Adara Molinero, la primera expulsada de la edición.

«Estoy hasta los cojones de que se le intente siempre dejar a una tía que es una jabata y una superviviente de diez, que hace las pruebas como nadie… Todo el rato con los ‘tonteos’ y las tonterías infravalorándola, ¿sabes?», espetó, muy enfadado, el novio de la concursante. Acto seguido, se dirigía directamente a Adara, que estaba sentada a su lado: «Otra cosa es que esta señorita, que parece que solo ha venido para entrometer, para ver si yo me pongo celoso… ¡A mí! ¡Que te has pegado tres días allí muchacha!».

Era entonces cuando ella le soltaba: «No te enfades, límate los cuernitos». Un comentario que, como era de esperar, no hacía ninguna gracia a Kiko Jiménez, que sacaba a relucir su relación con Gianmarco Onestini en ‘GH VIP 7’: «¡Límatelos tú! Qué feo que digas eso cuando tú eres la primera que has puesto los cuernos en televisión a tu marido y teniendo un hijo en común. Yo no he puesto los cuernos públicamente, tú sí».

Belén Rodríguez defiende a Sofía Suescun: «Es una grandísima superviviente y lo está bordando»

Sobre esta gran discusión han debatido este sábado los colaboradores de ‘Fiesta’. Y Belén Rodríguez no ha dudado en salir en defensa de Sofía Suescun y su «pedazo de concurso». Además, dice entender el enfado de Kiko Jiménez: «Entiendo el cabreo de Kiko y quiere que se ponga en valor, como es lógico, el pedazo de concurso que está haciendo Sofía Suescun que lo está bordando y es una grandísima superviviente», valoró la colaboradora en el programa de Emma García.

Belén Ro: “Sofía Suescun está haciendo un pedazo de concurso, lo está bordando y es una grandísima superviviente”



el público aplaudiendo 🥹#Fiesta13J pic.twitter.com/4P3WT8heIT — Roberto. (@robeeer_02) July 13, 2024

Pero, lejos de quedarse ahí, Belén Rodríguez también criticó duramente a Adara Molinero por el feo comentario que le hizo al novio de la concursante: «Me llama muchísimo la atención que Adara, que ganó ‘GH VIP’ por liarse con Gianmarco estando en pareja con el padre de su hijo, que sea capaz de echar a alguien uno cuernos como le dijo a Kiko, de echárselos en cara».