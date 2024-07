‘Fiesta’ se fija en un detalle de Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ del que nadie se percató

Este domingo 7 de julio, ‘Fiesta’ ha mostrado un impactante vídeo de Alejandra Rubio que había pasado desapercibido. Todo sucedió durante la emisión de ‘Así es la vida’, programa en el que la joven colabora. Un guionista de ‘Fiesta’ lo vio desde su casa y ahora ha querido compartirlo con toda la audiencia.

La primera en ver el vídeo en cuestión ha sido Emma García. Después lo hicieron algunos colaboradores y, seguidamente, una mujer presente entre el público. Todos ellos tuvieron la misma reacción: sorpresa. Sorpresa, sobre todo, porque nadie hasta ahora se hubiera percatado de que el bebé que está esperando Alejandra Rubio le había dado una patada en directo.

La hija de Terelu Campos se encontraba en el plató de ‘Así es la vida’, donde hizo frente a todas las polémicas que le están rodeando desde que anunciara su embarazo junto a Carlo Costanzia. En un momento dado, mientras la colaboradora respondía a las preguntas de Sandra Barneda y el resto de sus compañeros, sucede algo inesperado.

¿Está Alejandra Rubio embarazada de más tiempo del que nos dice?

Así lo explicaba Emma García tras ver el vídeo: «Ella en ese momento no se da cuenta porque estaba sufriendo. Ese momento en el que estás mal, está reaccionando contigo, es muy bonito». «Terelu, cuando vea esto si me he emocionado yo, ella estará…», añadía la presentadora del magacín. Una opinión muy similar a la que tenían los colaboradores del espacio.

Es cuanto menos curioso que el bebé de Alejandra Rubio ya de pataditas cuando tan solo está embarazada de tres meses y medio. Según los expertos, estos movimientos se empiezan a notar a las dieciséis semanas (unos cuatro meses), por lo que algunos colaboradores tienen dudas sobre de cuánto tiempo está realmente la joven.

Según Marisa Martín Blázquez, la hija de Terelu Campos estaría en realidad embarazada de cuatro meses y pico. Sin embargo, una matrona que intervino en directo en el programa asegura que los bebés se mueven desde edades muy tempranas y que se nota más en mujeres delgadas, como es el caso de Alejandra, poniendo así fin a la polémica.