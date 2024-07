Isa Pantoja da un sonoro baño de realidad a Alejandra Rubio con sus palabras en ‘Vamos a ver’

Isa Pantoja se siente muy identificada con Alejandra Rubio. Y es que ella también se quedó embarazada muy joven, aunque en su caso con 17 años, mientras que la hija de Terelu Campos tiene 24. Pero también recibió duras críticas, por lo que entiende perfectamente cómo lo debe estar pasando Alejandra.

‘Vamos a ver‘ ha analizado este miércoles, 3 de julio, la entrevista a la que Alejandra Rubio se sometió este martes en ‘Así es la vida’ y en la que no pudo evitar las lágrimas tras las críticas recibidas. Por tal motivo Isa Pantoja no ha dudado en mandarle un consejo, y también una advertencia.

«No culpo a Carlo porque ella lo hace porque quiere, pero tener a una persona diciéndote cómo hacerlo, ella no lo lleva bien. Si lo lleva tan mal y no le sienta bien, Carlo, que fue el que le dijo lo de la exclusiva, también debería decirle ahora: ‘Para, porque es lo mejor para ti'», ha dicho la hija de Isabel Pantoja en el programa en el que colabora.

Por su parte, Joaquín Prat también ha dejado clara su opinión. «Si no hubiese sido con Carlo, yo estoy convencido de que la exclusiva no se vende», asegura el presentador del magacín matinal de Telecinco. Mientras que Alessandro Lequio ha reflexionado obre la entrevista de Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’: «El problema de Alejandra es que hasta su embarazo no había tenido que pisar el mundo real. Lleva años trabajando en televisión, pero viendo los toros desde la barrera. Ahora se ha visto en el ruedo y a la pobrecita le molestan los pitidos del respetable», dice el italiano, tirando de ironía.

Alessandro Lequio, muy duro con Alejandra Rubio

Acto seguido, Lequio le deja claro a Alejandra Rubio que, como colaboradores que son, tienen todo el derecho del mundo a opinar: «Nadie tiene nada en su contra. Nadie la quiere destrozar. Pero nadie le debe nada para que nos tengamos que callar. Lo más tremendo que comentó ayer fue cuando dijo que no se iban a vivir juntos porque Carlo residía en un bajo».

Según el colaborador, esa es «una respuesta clasista porque ella no se considera digna de residir en una vivienda como esa». Y también es una repsuesta «machista porque se sobreentiende que la casa la debe pagar Carlo y no ella». «Se ha dado cuenta de que la vida real no es ese mundo privilegiado en el que ha vivido hasta ahora y que para pescar hay que mojarse los pies», sentencia Alessandro.