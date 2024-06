La teoría que maneja Isa Pantoja de la razón real de la expulsión de Adara en ‘Supervivientes’

Isa Pantoja tiene una teoría muy clara para explicar por qué Adara Molinero fue expulsada frente a Olga Moreno en ‘Supervivientes All Stars’, siendo la primera eliminada de esta edición de leyendas para sorpresa de muchos. Eso sí, el duelo de expulsión estuvo igualadísimo y apenas les separaron unas décimas.

Sobre la eliminación de Adara y su reacción alérgica han hablado en ‘Vamos a ver’ este viernes, y Joaquín Prat ha resaltado la malísima suerte que ha tenido la joven en esta nueva oportunidad en el reality de aventuras de Telecinco. «Es verdad que después de esos tres días en duda lo ha estado intentando en todo momento, pero la desgracia en esta ocasión se ha cebado con ella«, ha comentado.

«Es verdad que la reacción alérgica desde el punto de vista físico no le impidió seguir en el concurso, pero claro, el varapalo moral y psicológico es enorme«, ha añadido el presentador. Tras escucharle, Isa Pantoja ha querido dar su punto de vista, pues tiene claro que Adara Molinero fue expulsada, no porque ella lo pidiera después de su contratiempo de salud, sino por otra razón que Isa enmarca en días atrás.

«Yo creo que eso no fue la razón de su expulsión y de que la gente dijese ‘ya no queremos verte más en el concurso’. Leyendo los comentarios de las redes, he visto que eso que hizo al principio de ‘me voy’ o ‘no me voy’ a la gente no le terminó de encajar mucho y, desde entonces, ella ya tenía un pie fuera y estaba ahí ahí con Olga», ha apuntado.

«Fue determinante lo de la alergia, pero no fue por eso», ha insistido. «Sí había mucha gente que no quería que siguiese en el concurso no es por la alergia. Y me da pena porque yo pienso que hubiera movido mucho la isla y junto a Marta y Sofía se habrían hecho el reality completo desde luego», ha rematado Isa Pantoja.