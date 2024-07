Alejandra Rubio se despacha contra los «comentarios de mierda» en ‘Así es la vida’ y se lía

Después de romper su silencio el martes pasado en ‘Así es la vida’, Alejandra Rubio volvió a desaparecer tras coger el covid. Este martes, la hija de Terelu volvía a su programa para enfrentarse a todas las críticas que ha recibido. Lo que no se esperaba era el ambiente de tensión que se creaba en el plató entre Alejandra y los presentadores, Sandra Barneda y César Muñoz.

Y es que desde el principio, Alejandra Rubio se quejaba del comentario que había soltado César Muñoz a la vuelta del vídeo recopilando algunas declaraciones de Carlo Costanzia en ‘¡De Viernes!’. «¿Qué sientes al escuchar a Carlo?», preguntaba Sandra Barneda. «Se te cae la baba», exponía por su parte César.

«A ver ya empezamos con lo mismo, es que siempre hacéis los mismos comentarios ufff«, aseveraba entonces Alejandra Rubio. «¿Pero qué has sentido Alejandra?», preguntaba Sandra Barneda. «Es que me da pereza», soltaba Alejandra Rubio antes de confesar que no le había gustado la actitud que tuvo ella el pasado martes.

Poco después, Alejandra Rubio tenía otro desencuentro con Antonio Sánchez Casado por bromear con que Carlo Costanzia en su entrevista había hablado de cómo habían mantenido relaciones. «Es que ya estamos con los comentarios de mierda que hacéis, un poquito de cuidado», le soltaba Alejandra. «Alejandra no vengas tan a la defensiva, si tu chico hace una broma y yo comento la broma no es para que te pongas así», le replicaba el colaborador. «¿Qué ocurre? Me estoy perdiendo con esta tensión», aseveraba entonces Sandra Barneda.

«Nada es que estoy hasta aquí de las faltas de respeto», justificaba Alejandra Rubio. «¿Pero qué falta de respeto ha pasado con Antonio?», repreguntaba Sandra Barneda sin entender la actitud de su colaboradora. «Nada, da igual dejarlo, no pasa nada», contestaba Alejandra. «Perdóname Antonio, que bueno eres», le decía después con ironía cuando todos los colaboradores se ponían de parte de Antonio.

Sandra Barneda se enfrenta con Alejandra Rubio

Pero lejos de quedarse ahí la tensión, después de ofrecer otro vídeo de la entrevista de Carlo tras la publicidad estallaba todo por los aires. «Pues muy bien que quieres que te diga», soltaba Alejandra Rubio. «No, que como nos dices que hacemos comentarios de mierda prefiero que hables«, le espetaba Sandra Barneda cabreada. «No, tú no», se justificaba Alejandra. «Yo no, pero le has dicho a César algo que me gustaría que reflexiones», le cuestionaba la presentadora.

«Yo sé que estás en un momento sensible pero tengo aquí a un compañero y siento decirlo», trataba de decir Sandra Barneda. «Yo de César no he dicho eso, lo de los comentarios de mierda se lo he dicho a Antonio», replicaba Alejandra. «Hay que saber diferenciar, Alejandra, a él le has dejado tocado y estamos jodidos ahora. Veníamos con ganas de verte y nos hemos quedado mal. No sabemos si estás sobresaturada o qué. A mí lo que me gusta es la verdad y la naturalidad», le espetaba Sandra Barneda.

«Pues no lo llevo bien la verdad y creo que se ve», aseveraba Alejandra Rubio al borde de la lágrima. «Yo empatizo contigo pero pide perdón porque tú no piensas así y te pasa esto porque estás sobresaturada y no estás gestionandolo bien», le decía Makoke.

Los presentadores de ‘Así es la vida’ hacen las paces con Alejandra Rubio

Tras ello, Sandra Barneda pedía correr un tupido velo para poder seguir con la escaleta. «Bueno ya está, hemos tenido un mal comienzo. Vamos a borrar eso y preguntad», animaba la presentadora a sus colaboradores para que siguieran haciéndole preguntas a Alejandra.

Finalmente, Alejandra Rubio se derrumbaba al decir que la situación le ha superado porque además la gente le para por la calle para decirle cosas crueles. «No quería llegar a esto, me da rabia», aseveraba ella mientras Sandra Barneda se levantaba de su silla para darla un abrazo. Y César Muñoz hacía lo propio pidiéndole sellar la paz. «Es que con lo que me conoces no entiendo porque no me has pasado esta», le decía ella. «Por eso no te he respondido, porque te la he dejado pasar», concluía César.