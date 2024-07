Avance semanal ‘Hermanos’, capítulos lunes y martes: Ayaz y Asiye amenazados y un crimen

‘Hermanos’, la serie turca que ofrece Antena 3 en la noche de los lunes y martes continúa su periplo en el prime time de la cadena de Atresmedia con nuevos episodios esta semana. Eso sí, los fans de la serie deben saber que la ficción concluirá con su cuarta temporada después de que la cadena ATV haya decidido finalizar sus tramas tras el fin de esta temporada.

En el último capítulo de ‘Hermanos’, Şevval intentó sobornar a Aybike porque sabe que ella ha sido la culpable del accidente de Ahmet. La joven fue a decirle que lo sabía todo y la madre de Sarp para no ser descubierta le dijo que se ofrecía a pagarles la deuda que tienen los Eren para que puedan seguir viviendo en su casa. Y aunque lo dudó, Aybike aceptó el chantaje.

Şevval ponía de excusa para que no sospechen que a Ömer le pertenece parte de la herencia de su padre y que lo pagará con ese dinero. A Ömer no le sentó nada bien esta decisión, pero era consciente de la mala situación por la que está pasando su familia y decidía aceptarlo, aunque tenía sus dudas de si las intenciones de Şevval eran buenas o no. Por otro lado, Asiye le recriminaba a Aybike que no le hubiera preguntado a Ömer antes de tomar la decisión.

Akif siguió en sus trece engañando a Nebahat y esta vez le traicionó de una manera horrible al darle su dinero a Süreyya para que sea socia de la empresa. Cuando Akif le daba la noticia a la madre de Süsen, ella estallaba de felicidad hasta que se enteraba de que ese dinero es de la empresaria que días antes la había despedido.

Ayaz se declaró a Asiye, aunque lo hacía de una manera un poco agridulce. El joven se sinceraba por completo y a parte de decirle que está enamorado de ella le contaba lo de la apuesta con Sarp.

Ayla y Berk no están en su mejor momento, desde que llego Gokhan a sus vidas no paran de tener enfrentamientos por culpa del dinero que Berk le da a su padre. Lo último ha sido que Gokhan se ha convertido en socio de la empresa, algo que no ha hecho gracia a Ayla.

Las decisiones de Berk están afectando mucho a su madre y ella toma una drástica decisión: Irse de casa. El joven intentaba detenerla, pero ya es demasiado tarde, ella lo tenía más que decidido, no piensa convivir con padre de Berk.

Después de que Akif se la jugara a Sultan, la mujer de Sado llamaba al empresario para decirle que tiene una copia del video en el que Süreyya mata a Suzan y el la cubría. Lo peor es que Sultan se lo ha enviado a Ömer para que sepa toda la verdad. Akif hará todo lo posible porque el joven no lo vea.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emite este lunes 29 y martes 30 de julio:

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del lunes 29 de julio

Ayla está muy dolida porque se ha ido de casa después de discutir con su hijo y él no ha ido tras ella. Necesita estar unos días en casa de Nebahat y buscar un trabajo.

Por su parte, Asiye sueña con Ayaz después de saber que está enamorado de ella. Se imagina que ambos están juntos y ella le confiesa que siente lo mismo por él.

Mientras, Sevval le ofrece trabajo a Orhan como su chófer y él acepta. Y Ayaz y Asiye tienen que hacer un trabajo juntos que les va a llevar mucho tiempo, pero ambos disfrutan de la compañía del otro.

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del martes 30 de julio

Ayaz y Asiye ven cómo unos delincuentes matan a un hombre y salen huyendo del lugar del crimen. Asiye está muy preocupada por si les han visto y van a la policía a declarar.

Al día siguiente, identifican a uno de los asesinos. Lo que no saben es que el otro les está siguiendo y corren serio peligro.

Por su parte, Ayla escucha que Gokhan apostó todo el dinero de Berk y lo perdió. Está desesperada y le cuenta todo a su hijo, pero Gokhan lo niega.

Berk está confuso y su padre se va haciéndose la víctima mientras asegura que no puede soportar más mentiras.