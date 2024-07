Avance semanal de ‘Hermanos’, capítulos del lunes y martes: el chantaje de Sevval a Aybike

‘Hermanos’, la serie turca que ofrece Antena 3 en la noche de los lunes y martes continúa su periplo en el prime time de la cadena de Atresmedia con nuevos episodios esta semana. Eso sí, los fans de la serie deben saber que la ficción concluirá con su cuarta temporada después de que la cadena ATV haya decidido finalizar sus tramas tras el fin de esta temporada.

En el último capítulo de ‘Hermanos’, Nebahat se arrepiente de haber roto con Akif y está deseando volver con el y le decía que puede volver a casa. Ömer no para de vivir acontecimientos muy duros que lo están rompiendo por dentro y no levanta cabeza desde que perdió a su madre. Han pasado muy pocos días y todavía no supera lo ocurrido.

Aun así, decide reunir fuerzas para ir al Concurso de Matemáticas que tanto esperaba ya que se lo prometió a su madre y quiere ganarlo para dedicárselo a ella. Todos confían en que él es el ganador, aunque el joven Eren no lo tiene tan claro. Finalmente, Ömer gana el ansioso premio y le dedica unas palabras a su madre

El pen donde esta guardado el archivo que desvela toda la verdad sobre quien mato a Ahmet, cae en las manos equivocadas. Tolga, al verlo descubre que Şevval está detrás de todo. Mientras ve el video recuerda como Sengül dijo que había sido ella la que había contratado a una persona para que cortara los frenos de la furgoneta, pero muy poca gente le creyó porque estaba borracha.

Elif ya había advertido a Berk que no creyera nada de su padre, pero para él es imposible darle de lado. El joven le presta dinero para que monte su propia empresa y el se lo gasta en apuestas. Para no contar la verdad se inventa que le han robado el dinero preocupando a Berk sin importarle nada.

La muerte de Suzan ha dejado secuelas y cabos sueltos que pueden hacer que Akif y Süreyya acaben en la cárcel. Sutan ha grabado todo lo que paso esa noche y amenaza al empresario con contarlo todo. Al principio Akif no le creía hasta que la mujer de Sado le contó con todo detalle todo lo ocurrido esa misma noche.

Los Eren están a punto de ser desahuciados porque Sengül puso como aval la casa donde viven para pedir un préstamo. La deuda que tienen que pagar es demasiado grande para la familia que actualmente tienen escasos recursos.

Aybike sin pensarlo dos veces roba un collar para poder pagar la deuda y que se solucione todo, pero lo único que hace es empeorar la situación: La dueña del collar sabe que ha sido ella y va con la policía a su casa para detenerla.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en ‘Hermanos’? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emite este lunes 22 y martes 23 de julio:

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del lunes 22 de julio

Aybike está muy nerviosa tras su detención. No para de llorar y está arrepentida. Toda su familia suplica que retiren la denuncia, pero no sirve de nada, hasta que Asiye pide ayuda a Ayaz.

Ayla se da cuenta de que Gokhan es un mal hombre, pero Berk le defiende ante todo.

Nebahat despide a Sureya por la relación que tiene con Akif, pero ellos se siguen viendo a escondidas.

Tolga no aguanta más y confiesa la verdad sobre el accidente donde murió Ahmet. Dice que Sevval mandó cortar los frenos de la furgoneta. Sus hijos se quedan impactados.

Avance de ‘Hermanos’, capítulo del martes 23 de julio

Tolga, en realidad, no cuenta la verdad sobre la muerte de Ahmet, solo se imagina haciéndolo. Está muy afectado y acaba enseñando el vídeo con la confesión a Aybike.

Sevval ofrece dinero a Aybike a cambio de que guarde silencio. Aunque aceptarlo va en contra de los principios de Aybike, se ve obligada a coger el dinero, ya que están atravesando una situación económica demasiado delicada.

Berk le da a Gokhan el 30% del club. Ayla no soporta la relación que tienen los dos porque cree que Gokhan no es buena persona y se siente decepcionada con su hijo. Ayla se va de casa.

Asiye y Ayaz están cada vez más unidos. Él acaba confesando que hizo una apuesta con Sarp para conseguir a una chica, y que esa chica, era ella. Cuenta todo lo que hizo por intentar conquistarla, pero aseguraque se sintió como un miserable y acabó enamorándose.

La mujer del sicario cuenta a Akif que tiene una copia del vídeo y se la ha mandado a Ömer.