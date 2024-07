Así es ‘Si lo dice mi madre’, el nuevo programa de citas de Atresplayer con La pija y la quinqui

El mundo de los dating shows (programas de citas) es my extenso y parece que goza de buena salud. Ahí tenemos el clásico ‘First dates‘, que sigue incombustible año tras año. Y, pese a que sus audiencias no son millonarias, continúa funcionando y dando contenido en redes, que de cuando en cuando, hacen viral al programa. A este hay que añadir el regreso próximo de ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?‘. Quizá el programa de citas más divertido de nuestra historia. Aunque habría que recordar el olvidado ‘Me gustas tú’, que presentara Teté Delgado a principios de los 2000. Y ahora hay que sumar a la lista ‘Si lo dice mi madre’, que aterriza este 28 de julio en Atresplayer.

‘Si lo dice mi madre’ es un nuevo dating en el que varios jóvenes dejan su vida sentimental en manos de las personas que mejor les conocen: sus madres. Un soltero/a y su madre vendrán al programa para tener tres citas con tres pretendientes… y sus madres. ¿Y cuál es el twist? Que solo las madres de ambos podrán hablar durante toda la cita; los dos jóvenes no podrán decir ni ‘mu’. Adaptación de Mommy knows best, un programa que comenzó en Youtube, dio el salto a un programa de sketches de la televisión belga, y hoy tiene su propio hueco, siendo uno de los shows más vistos.

Atresplayer adapta el formato y añade una pareja de presentadores tan famosa como la formada por La pija y la quinqui. Los comunicadores comenzaron en Youtube, pero su fama fue creciendo a gran velocidad, hasta llegar a su podcast, donde han recibido invitados como Pedro Sánchez o Rosalía. Así han conseguido convertirse en un podcast de visita obligada. Y Atresplayer confía en ellos para darle a su programa un empuje y una imagen diferente. Carlos Peguer y Mariang Maturana hablan siempre sin tapujos, y es precisamente eso lo que les ha dado tanta fama. ¿Quién mejor que ellos para conducir ‘Si lo dice mi madre’?

Así es ‘Si lo dice mi madre’

Con 8 capítulos en total, el programa se estrenará en Flooxer este 28 de julio, y emitirá un nuevo episodio cada domingo. El dating show dejará el destino amoroso de sus protagonistas en manos de sus propias madres. Los concursantes anónimos tendrán tres citas con tres pretendientes y sus madres. Serán las progenitoras las que llevarán las riendas de los encuentros, con el fin de que sus hijos/as salgan con la mejor pareja.

En cada cita, los dos jóvenes solteros serán testigos mudos de lo que hablen sus madres, las cuales harán preguntas incómodas, contarán anécdotas embarazosas y hablarán de temas “delicados” (sexo, ex-parejas, planes de futuro…). Y aunque el casting de cada madre ha sido exhaustivo y funcionan como si llevaran toda la vida en la televisión, por momentos se nota demasiado impostado todo. Si, puede que sea una evolución clara de ‘First Dates’, pero queda claramente por debajo del desternillante ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’. No acaba de pillar un humor genuino y no da en el clavo de lo que podría haber sido una comedia absoluta.

‘Si lo dice mi madre’ es un dating show totalmente atípico. / ATRESPLAYER

Peguer y Marián intenta darle dinamismo al resultado final, pero su aparición es tan esporádica, que al final no ayudan a subir al programa al siguiente nivel. Al final ellos no tienen que ser los protagonistas, por supuesto, pero si se les dejara más libertad, ‘Si lo dice mi madre’ ganaría enteros y, sobre todo humor.

Partamos de la base que es un poco red flag fiar tu destino amoroso a lo que decida tu madre. La propia Mariang de hecho definió el concepto del programa «como presenciar un accidente a cámara lenta, algo que es muy divertido de ver desde la comodidad de tu sofá”, en una reciente entrevista para El País. De todos modos, la corta duración juega a favor del formato, aunque la conversación entre madres puede llegar a ser un tanto cargante y, por momentos, de vergüenza ajena.

Pero de eso se trata el programa, ¿verdad? Porque la base ya de por sí invita a esa vergüenza ajena. ¿Os imagináis a vuestra madre ligando por vosotros para conseguir la mejor pareja? Ahí tenéis la respuesta. ‘Si lo dice mi madre’ es divertido, y puede ser un formato que tenga éxito en su emisión en abierto. Pero le falta riesgo y, sobre todo, una presencia mucho más real de sus presentadores. Una implicación mayor. “Nuestro papel es el de plantear dudas a las madres, si no no hay programa. No estábamos buscando ni ser cenizos ni ser románticos, solo crear movida”, explica Carlos Peguer. Pero el problema es que esa ‘movida’ aún no se ha mostrado mucho. Al menos en los dos primeros episodios que hemos podido ver la prensa.