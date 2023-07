Pedro Sánchez se corona por cómo define a Jorge Javier Vázquez ante ‘La Pija y la Quinqui’

Pedro Sánchez ha protagonizado la entrevista más atípica de todas a las que se ha enfrentado nunca en el podcast ‘La Pija y la Quinqui’. Se grabó antes del cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en Atresmedia. Sin embargo, se ha publicado en la medianoche de este domingo, a una semana exacta de las elecciones. Y desde que ha visto la luz, el revuelo está siendo mayúsculo.

En la entrevista hemos visto el lado más personal y cercano del Presidente del Gobierno, desbloqueándose así esa costumbre de verle únicamente en su posición de político y mandatario del país. Ha compartido confidencias sobre sus gustos musicales o las series que más le han marcado, pero con lo que más furor ha creado es al declararse fan de Taylor Swift, Rosalía o Paquita Salas. De hecho, sobre la serie ha lanzado toda una declaración de intenciones: «Si gano las elecciones, haré que vuelva Paquita Salas».

A Pedro Sánchez le gusta Taylor Swift y especialmente la canción ‘Snow on the beach’. @sanchezcastejon el presi que queremos. pic.twitter.com/s8fQ72sJHc — Taylor Swift España (@taylorswiftes_) July 15, 2023

A Mí Presidente le gusta Rosalía.

Es que hay que quererlo ❤️ pic.twitter.com/sXL7Sux3rp — Cecilia.GM (@Cecilia_G_M) July 16, 2023

Pedro Sánchez desea la vuelta de Jorge Javier Vázquez a la televisión

Y no solo ha tenido palabras para ellas. Como ya se vio en ‘Lo de Évole’, Pedro Sánchez ha hecho un reconocimiento muy especial a Jorge Javier Vázquez, con el que tiene buena relación desde aquella famosa llamada a ‘Sálvame’ un 17 de septiembre de 2014. Momento televisivo histórico que, por supuesto, ha rememorado en el podcast de ‘La Pija y la Quinqui’.

«Soy muy fan de Jorge Javier Vázquez y yo no sabía que estaba en directo», empieza admitiendo Pedro al explicar cómo se gestó aquel inimaginable episodio. «Hago la llamada, que era por lo del toro de la Vega, y de repente mi mujer me llama, que estaba trabajando en su oficina, y me pregunta: ‘¿Qué has hecho?’ Y me dice: ‘Tienes a todo el mundo revolucionado, llaman personas para hablar conmigo, que estaban de acuerdo con Pedro Sánchez y que les había parecido bien que yo apareciese en ‘Sálvame»», ha revelado.

«Se creó una polémica y un debate sobre si los políticos debíamos ir. Era una época en la que se demandaba por parte de la gente y los medios de comunicación conocer el lado más personal de los políticos. Y yo entré de esa manera», ha proseguido el dirigente socialista antes de pasar a alabar el papel de Jorge Javier Vázquez como persona y, fundamentalmente, como profesional de la TV.

«Yo tengo muy buena relación con Jorge Javier desde entonces. Me parece un tipo maravilloso. Además de lo que hace, es un tío muy inteligente, tiene mucho criterio. (…) Ojalá vuelva a la televisión. Es un tipo que comunica muy bien», ha sentenciado alto y claro Pedro Sánchez.