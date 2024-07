Alexia Rivas da la réplica perfecta a Alejandra Rubio al señalar el origen de su puesto en Telecinco

Alexia Rivas ha dado la réplica a Alejandra Rubio tras sus controvertidas manifestaciones en ‘Así es la vida’. La hija de Terelu Campos, que no está gestionando nada bien el asunto del embarazo, volvió a criticar a los colaboradores de Telecinco y señaló, en particular, a Alexia Rivas.

Sobre la periodista, tertuliana y exconcursante de realities llegó a insinuar que estaba sentada en los platós de Telecinco no por su carrera periodística. «Para mi es una profesional, aunque a mi me parece que está sentada en un plató por otra cosa», soltó sin pudor este martes, refiriéndose indirectamente al caso ‘Merlos’.

Pues bien, esas declaraciones se han mostrado en ‘Vamos a ver’ con Alexia Rivas en plató para que respondiera a Alejandra en directo: «¿Por qué estoy sentada, Alejandra? Qué insinúas, dilo. Yo soy muy clara, se me podrá acusar de muchas cosas, pero yo no insinúo».

«Desde los 18 años llevo trabajando en muchas cadenas y en prensa escrita. Tú no lo sabes pero yo en ese momento estaba trabajando. Y todo lo que tengo periodísticamente hablando me lo he labrado yo. Empecé desde muy abajo, me hice la calle de arriba a abajo. Horas y horas en una redacción», se ha defendido la colaboradora.

«La diferencia entre Alejandra Rubio y yo es que yo no solo te digo las cosas de cara, sino que tú pides respeto por tu trabajo mientras estás sibilinamente y con un ataque pasivo-agresivo tirando por tierra el mío», ha sentenciado Alexia Rivas.

A continuación, Joaquín Prat, que ha asegurado que siempre se va a partir la cara por la gente que trabaja en su programa, ha censurado ese comentario tan inoportuno de Alejandra contra Alexia. «Es un comentario que para mi destila eso que siempre ha sido el gran enemigo del feminismo. Unas mujeres que le echan en cara a otras eso tan antiguo de ‘tú estás ahí porque…’ y puntos suspensivos. Si lo dices, ten el valor de llegar hasta el final y no dejes los puntos suspensivos porque a veces es muchísimo peor», le ha reprochado Joaquín Prat.