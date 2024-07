El golpe bajo de Alejandra Rubio a Alexia Rivas tras su traición con su contrato en Telecinco

Desde que Alejandra Rubio diera la cara hace una semana en ‘Así es la vida’ las críticas lejos de cesar no han parado. Son muchos los colaboradores e incluso presentadores como Ana Rosa los que la han tachado de soberbia. Pero si ha habido alguien que ha sido crítica con la hija de Terelu ha sido Alexia Rivas.

Todo después de que Alejandra Rubio defendiera que ella estaba en televisión haciendo el mismo trabajo que los que son periodistas y que otros colaboradores. «Ella dice muy bien que hace el mismo trabajo, para hacer este trabajo hay que ver los vídeos enteros», le soltaba Alexia Rivas a la hija de Terelu en ‘Vamos a ver’.

«Lo único que yo dije es que era incongruente, porque tú estás diciendo que no vendes tu vida al mismo tiempo que la estás vendiendo y que para hablar de feminismo y de machismo, yo le emplazaría a entender lo que es el feminismo. Si yo como mujer hago una cosa mal, me podéis criticar todos, eso no es feminismo o machismo», insistía Alexia Rivas.

Este martes y después de discutir con Sandra Barneda, César Muñoz y sus compañeros de ‘Así es la vida’, Alejandra Rubio volvía a contestar a todas las críticas que había recibido. Aunque esta vez ha querido centrarse en Alexia Rivas al considerar que era la que más le había sorprendido pues la consideraba amiga.

«Bueno ya he respondido a muchas de las críticas. Sobre todo decir que yo no quiero una guerra con nadie, lo digo por Alexia. Aparte de que yo pensaba que me llevaba bien con ella, pero la vida te sorprende y de repente cambian de opinión cuando les conviene», soltaba Alejandra Rubio de primeras.

«¿Quién más te ha sorprendido?», le preguntaba Sandra Barneda a su colaboradora. «La que más ella porque pensaba que teníamos feeling, los demás tampoco los conozco mucho y no he tenido casi relación con ninguno», destacaba Alejandra.

El zasca de Alejandra Rubio a Alexia Rivas: «Ella está sentada en plató por otra cosa»

Pero Alejandra Rubio quería lanzarle un mensaje más directo a Alexia Rivas y aprovechaba para darle un golpe bajo. «A Alexia decirle que no he estudiado periodismo pero es que una exclusiva y una primicia son cosas diferentes, da lecciones y al final queda mal ella. Para mí ella me parece una profesional, pero al final está sentada en el plató por otra cosa», sentenciaba Alejandra en alusión al Merlos Place.

«Bueno ella lo ha dicho alguna vez que sabe por lo que está pero se lo ha currado y punto», le replicaba Carmen Alcayde dando la cara por Alexia Rivas. «Igual que yo. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí no se me permite y a los demás sí, que es lo que me da rabia», contestaba Alejandra antes de que Carmen si criticara a Alexia porque ella también había tenido actitudes altivas.