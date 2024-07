Joaquín Prat desafía a Alejandra Rubio tras su grave insinuación: «Ten el valor de llegar al final»

Joaquín Prat ha plantado cara a Alejandra Rubio desde ‘Vamos a ver’ tras volver a criticar a los colaboradores de Telecinco y señalar, en particular, a Alexia Rivas; sobre la que llegó a insinuar que estaba sentada en los platós de Telecinco no por su carrera periodística. «Para mi es una profesional aunque a mi me parece que está sentada en un plató por otra cosa», soltó en ‘Así es la vida’ este martes, aludiendo indirectamente al caso ‘Merlos’.

Esas declaraciones se han rescatado en el programa matinal de Telecinco ante Alexia para que ésta le diera la réplica en directo: «¿Por qué estoy sentada, Alejandra? Qué insinúas, dilo. Yo soy muy clara, se me podrá acusar de muchas cosas, pero yo no insinúo. Desde los 18 años llevo trabajando en muchas cadenas y en prensa escrita. Tú no lo sabes pero yo en ese momento estaba trabajando. Y todo lo que tengo periodísticamente hablando me lo he labrado yo. Empecé desde muy abajo, me hice la calle de arriba a abajo, horas y horas en una redacción».

«La diferencia entre Alejandra Rubio y yo es que yo no solo te digo las cosas de cara, sino que tú pides respeto por tu trabajo mientras estás sibilinamente y con un ataque pasivo-agresivo tirando por tierra el mío», ha proseguido Alexia Rivas en su implacable contestación a la hija de Terelu Campos. Tras acabar su speech, Joaquín Prat ha querido tomar la palabra y dirigirse a Alejandra con un sonoro tirón de orejas.

«La gente que trabaja en televisión trabaja en televisión porque lo deciden las productoras o los directores de los programas. Los presentadores no, podemos tener una opinión al respecto, pero no decidimos. Y, sobre todo, todos trabajamos porque somos profesionales y porque creemos que todos podemos aportar algo. Alexia y cualquier otro», ha defendido.

«Es un comentario (el de Alejandra) que para mi destila eso que siempre ha sido el gran enemigo del feminismo. Unas mujeres que le echan en cara a otras eso tan antiguo de ‘tú estás ahí porque…’ y puntos suspensivos. Si lo dices, ten el valor de llegar hasta el final y no dejes los puntos suspensivos porque a veces es muchísimo peor», le ha reprochado muy seriamente Joaquín Prat.

«Yo, personalmente, siempre me partiré la cara por la gente que trabaja en este programa, que, repito, yo no decido que trabajen aquí, lo deciden las personas que saben de televisión», ha añadido el comunicador de ‘Vamos a ver’ para rematar su impecable alegato contra los ataques de una Alejandra Rubio que está embarrando su imagen con sus sistemáticas faltas de respeto.