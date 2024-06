Una soltera de ‘First Dates’, asqueada con la cita que le planta el programa: «Me dan asco»

Abraham llegó a ‘First Dates’ dispuesto a encontrar su media naranja este miércoles, pero Concha no cayó ante sus encantos. De hecho, la soltera tuvo que contenerse en varias ocasiones durante la velada para no abandonar la mesa y dejar al valenciano plantado. Los dos solteros protagonizaron una de las veladas más accidentadas en la historia del restaurante de Cuatro.

Nada más poner un pie en el programa, el soltero de 67 años dejó claras sus prioridades, insistiendo en que el sexo es muy importante para él porque «le hace sentir más hombre». Aficionado del karaoke y el baile, confesó que la apariencia física también era un requisito importante. «Tiene que entrarme por los ojos y, a partir de ahí, puede surgir o no», añadió el valenciano.

Entonces llegó Concha, la media naranja escogida por ‘First Dates’ para el peculiar soltero. La valenciana de 68 años aseguró que buscaba a alguien con sus mismas aficiones, entre las que se encontraba el baile. «Me gusta vestir moderno», confesó la soltera a Carlos Sobera, con quién vivió un momento de auténtico fanatismo. «Lo he visto guapísimo, más que en la tele. Me gusta mucho», confesó la jubilada sobre el presentador. Sin embargo, la cita no empezó con buen pie, pues no encajaba del todo en el prototipo de Abraham.

«Me ha parecido una señora. Yo lo que busco es una chica joven. Se me ha cambiado la cara al verla porque no era lo que esperaba», comentó el soltero ante las cámaras del programa, algo decepcionado. Tras una primera toma de contacto, avanzaron hasta la mesa, donde no lograban romper el hielo entre silencios incómodos y desde luego, cero conexión.

Concha y Abraham en ‘First Dates’

La pareja de ‘First Dates’ parecía no coincidir absolutamente en nada. Mientras ella aseguraba que prefería un plan de bailar y cartas, el valenciano apostaba por el billar o los juegos de mesa. «Imaginaba una persona más joven, más dinámica, explosiva, espontánea», continuó explicando Abraham al equipo del programa. «

Pero la tensión real llegó cuando el valenciano confesó delante de su cita que había pedido una mujer más joven para su velada. «El caso es que les dije que menor de 60. Me gustan las mujeres más jóvenes desde siempre. Es una cosa que no sabría explicar. A lo mejor quizá es que yo me veo demasiado joven», explicó el jubilado a su acompañante, mientras el cabreo de Concha iba cada vez más en aumento.

«Ahí ya he visto como iba», confesó la cita de Abraham, perpleja ante lo que acababa de escuchar. «Los hombres así me dan asco porque no admiten la edad que tienen. Yo sé la edad que tengo y la asimilo. No pido uno de 40 años», sentenció la valenciana, muy indignada por el comportamiento de su compañero durante la cena.

Los comentarios inapropiados del soltero de ‘First Dates’ tampoco ayudaron a mejorar la situación. «¿Qué tal cocinas? ¿Bien no?», preguntó el valenciano antes de que Concha respondiese con un «muy bien» algo seco. «Me lo he imaginado, he dicho esta mujer sabe cocinar», añadió Abraham, un comentario que no gustó demasiado a su cita.

«Es un sinvergüenza, un caradura»

«Me lo ha dicho de manera despectiva. Me ha visto tan mayor que ha dicho ‘las mayores saben cocinar'», aseguró Concha ante las cámaras, cada vez más harta del jubilado. En plena recta final de la cena, cuando parecía que la situación no podía empeorar, el valenciano preguntó a su cita por sus gustos sexuales, algo que terminó por desencajar a Concha.

«Es un sinvergüenza, un caradura, tiene falta de madurez, porque preguntar por el sexo después de decirme en la cara que esperaba una más joven es de no tener vergüenza», espetó la valenciana muy enfadada antes de confesar todos sus sentimientos al soltero de ‘First Dates’ en la decisión final. «Creo que tú no te has portado bien conmigo. No has madurado bastante», comenzó señalando la funcionaria jubilada.

«Yo sé la edad que tengo, soy consciente. Y tú con la edad que tienes, un año menos, y quieres chicas de 55», señaló Concha, que solo acababa de empezar su monumental repaso al jubilado. «Si las quieres tan jóvenes y te las vas a llevar al Ateneo, a jugar al dominó, al billar o a los karaokes que hace 40 años que los karaokes ya no se gastan, no entiendo», añadió la jubilada.

Antes de asestarle el no rotundo y cerrar las puertas a un segundo encuentro con Abraham, la valenciana terminó sincerándose por completo tras su desafortunada velada. «Por educación me he callado porque no quería faltarte al respeto, pero ahora tengo que decirte la verdad», confesó la antigua funcionaria antes de abandonar el restaurante por caminos separados.