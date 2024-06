Una colaboradora de ‘Así es la vida’ clama contra la entrevista de Terelu en ‘De Viernes’: «Blanqueó»

La entrevista que concedió Terelu Campos a ‘¡De Viernes!’ hablando del embarazo de Alejandra Rubio está dando mucho que hablar. Este lunes, en ‘Así es la vida’ debatían sobre las declaraciones de la madre de su colaboradora y Gema Fernández se mostraba rotunda contra ella.

«Yo viendolo, Terelu hizo todo un ejercicio de lo que es ser una experta en televisión, supo responder a todas las preguntas y no tenía una noche fácil», aseveraba Sandra Barneda. «A mí me gustó mucho la entrevista, creo que no eludió ninguna pregunta y respondió como es Terelu que es muy políticamente correcta, cosa que no soy yo. Creo que hablar de uno mismo es más fácil que hablar de un hijo», respondía por su lado Carmen Borrego.

Después, era Antonio Montero el que analizaba la entrevista en la que él mismo participó como colaborador diciendo que Terelu respondió a todo y que asumió que son famosas y que con su actitud era díficil rebatirle algunas cosas aunque algunas dejaba claro que eran falsas.

Tras ello, Sandra Barneda y César Muñoz han adelantado que Alejandra Rubio volverá a ‘Así es la vida’ este martes. Y justo después, los presentadores les preguntaban a sus colaboradores que preguntas le harían a su compañera. Y Gema Fernández no se lo pensaba: «A mí solo me interesa una cosa, ¿por qué has decidido vender tu vida privada en una exclusiva? Es lo que quiero que me conteste». Mientras Antonio Montero aseguraba que él quería saber si Alejandra está preparada para todo lo que se la viene encima ahora.

Después de recordar lo que dijo Terelu Campos sobre su relación con Mar Flores desmintiendo que tengan un problema personal entre ellas, Gema Fernández era durísima en ‘Así es la vida’. «Yo es que en general la entrevista de Terelu, y con esto no quiero decir que estuviera mal pero si que es verdad que me pareció como cuando veo a un político en un programa de televisión haciendo su mitin», sentenciaba la colaboradora.

«Ella tiene muchos años de experiencia y blanqueó todo muy bien, entre ello su relación con Mar Flores porque a mí me consta que durante un tiempo Terelu era su enemiga sobre todo porque era amiga íntima de Nuria González», añadía Gema Fernández.