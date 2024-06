Susanna Griso paraliza ‘Espejo Público’ por lo que ocurre tras las cámaras: «¿Estás bien?»

Susanna Griso se encontraba en mitad de la tertulia política de ‘Espejo Público’ este lunes cuando un fuerte ruido la levantó de su silla. La presentadora atravesó rápidamente el plató para comprobar qué es lo que había sucedido detrás de cámaras, deteniendo el debate de la mesa. Fue entonces cuando descubrió que uno de sus colaboradores se había caído entre bastidores.

‘Espejo Público’ se encontraba sumido este lunes en un intenso debate sobre el Plan de acción democrática de Pedro Sánchez, cuando, de repente mientras los colaboradores hablaban sobre «pseudomedios», un fuerte estruendo captó la atención de la presentadora y sus compañeros. «Uy, a Gonzalo se le ha roto la silla. ¿Estás bien?», preguntó la periodista desde su mesa.

Susanna Griso detiene la tertulia política preocupada por Gonzalo Bans

Pero la cosa no quedó ahí, ya que Susanna Griso interrumpió por completo el curso de la emisión para levantarse hasta donde se encontraban sus compañeros, preocupada por el colaborador. «¿Qué has hecho con la silla? ¡Pero bueno, por favor! ¿Te has emocionado con lo de los pseudomedios?», preguntó la comunicadora a Gonzalo Bans, que se encontraba en el suelo en ese momento.

Lorena Gómez y Gonzalo Bans en ‘Espejo Público’

Mientras Lorena García le ayudaba a levantarse, el periodista intentó explicarse algo avergonzado por toda la atención que estaba recibiendo. «¡Pero que vienes hasta aquí! Pues una silla en mal estado. No sé qué ha pasado, pero está rota literalmente», explicó el colaborador algo confuso mientras se reincorporaba con ayuda de la colaboradora y miembros del equipo técnico.

«Operación bikini ya», bromeaba Lorena mientras el resto de tertulianos comenzaban a reírse sobre el incidente. Tras comprobar que la caída solo se había quedado en un susto, Susanna Griso se dispuso a volver a su sitio y retomar el debate. «Voy a seguir, si Gonzalo sigue con vida…», señaló la periodista antes de volver al terreno político del magacín.