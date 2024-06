Señalan a la culpable del amago de abandono de Adara Molinero en ‘Supervivientes All Stars’

El última hora de ‘Supervivientes All Stars’ que se emitió anoche en el access prime time de Telecinco resolvió el detonante que propició ese ataque de pánico que sufrió Adara Molinero en el estreno y que provocó que quisiera abandonar el concurso antes de empezar.

«No encuentro el mood de Abraham, me tiene desubicada», dijo Marta Peñate en una conversación con Sofía Suescun y Lola Mencía. «Le has hecho la cruz y la raya y tienes que darle una oportunidad», le recomendó Sofía. Pero ¿por qué le ha echado la cruz y qué es lo que nos hemos perdido?

«No me gustó nada lo que me hizo», aseguró Marta. Acto seguido, para contextualizar a los espectadores, ‘Supervivientes All Stars’ emitió unas imágenes inéditas de la preconvivencia, de un enfrentamiento entre Abraham García y Marta Peñate a cuenta de Adara Molinero.

«Parece que vamos al matadero», dice Abraham ante las caras de angustia de sus compañeros justo antes del salto desde el helicóptero. «Es que, claro, la lluvia no está ayudando», se escucha comentar a Marta mientras Adara, muy seria, se retira del grupo para evitar que le desmoralicen aún más.

«Metiendo más mierda, más mierda, más mierda. Es que tío, no me jodas, al final me voy a empezar a cabrear yo también y no me gusta», reprocha Abraham a Marta. «¿Pero qué estás diciendo Abraham? ¿Estás diciendo o insinuando que estamos embajonando a una compañera?», le enfrenta la joven.

🔴POR FIN SALE LA VERDAD



Momentos previos a la primer conexión Marta estuvo provocando y embajonando a Adara con sus comentarios



Ahora entendemos el porqué del bajón de Adara al momento de conectar y saltar del helicóptero #SVÚltimaHora pic.twitter.com/2GztE3CPp8 — G Boy 🥀 HATER (@opinionista8) June 24, 2024

«Te estoy diciendo que si una persona está mal, lo suyo es que intentemos no meter más mierda», le sugiere el concursante. «Abraham, me ha parecido fuera de lugar», le recrimina Marta Peñate. «Si te lo tomas a lo personal es por algo», insiste él. De modo que Abraham deja entrever que Marta tuvo mucho que ver en ese estado de Adara Molinero que le impidió incorporarse a la aventura desde el primer día.

Es por eso por lo que Peñate ha decidido distanciarse de su compañero y no querer saber nada de él. «No quiero darle mi confianza porque ya me ha traicionado», declara mientras Sofía Suescun atribuye ese episodio de Abraham a unas «ansias de destacar y ansias televisivas muy típicas».