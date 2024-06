Jonan Wiergo se pronuncia sobre su «pesadilla» en ‘Supervivientes’ tras el plantón de Adara

Jonan Wiergo no ha dudado en saltar a defender a su amiga, Adara Molinero, tras el ataque de pánico y la amenaza de abandono que sufrió durante el estreno de ‘Supervivientes All Stars’ negándose a saltar del helicóptero. Será este domingo, durante el debate, cuando sepamos cuál es su decisión: si se queda en Honduras o regresa a España.

El pasado jueves 20 de junio arrancaba en Telecinco ‘Supervivientes All Stars‘, una edición especial con los 10 ganadores y finalistas más emblemáticos de la historia de ‘Supervivientes’. Muchos esperaban ver a las dos ‘reinas de los realities’, es decir, Sofía Suescun y Adara Molinero, frente a frente. Sin embargo, se van a quedar con las ganas si finalmente la ganadora de ‘GH VIP 7’ decide abandonar la aventura.

Y es que la influencer sufrió un fortísimo ataque de ansiedad cuando se tuvo que subir al helicóptero. Y, aunque finalmente consiguió subir, se negó a tirarse de él, asegurando que la venían muy malos recuerdos de su paso por ‘Supervivientes’ el año pasado. Precisamente uno de sus mejores amigos en aquella edición, que ganó Bosco Martínez-Bordiú, ha salido en su defensa ante los que la critican por su actitud del pasado jueves. Jonan Wiergo ha escrito unas historias en su perfil de Instagram en las que muestra su apoyo incondicional a Adara.

Jonan Wiergo muestra su apoyo a Adara, decida lo que decida

«Anoche no me pronuncié mucho sobre la situación de Adara al llegar a la isla porque la verdad me dio tanta pereza leer tantas estupideces y tanta gente sin empatía que solo busca el coment con más likes con tal de dejarla mal. Esa cara de la TV que no mola nada pero que al final se traga y ya», comienza escribiendo Jonan Wiergo, cuya última experiencia televisiva fue como concursante en ‘Bailando con las estrellas’.

«Pero tampoco me apetece quedarme callado. A veces, creo que a la gente se le olvida que tan solo hace un año que salimos de allí, y os aseguro que a ratos (la mayoría de hecho) esa experiencia es una jodida pesadilla. Nuestra edición fue la más larga y a pesar de que fue la última en tener la visita de su madre, aguantó como una jodida crack», recuerda el influencer sobre su paso por ‘Supervivientes’. Cabe recordar que ambos llegaron a la final.

Pero lejos de quedarse ahí, Jonan Wiergo explica lo mal que lo pasó Adara en la isla: «Y os puedo asegurar que lo pasaba jodidamente mal cada año que nos tirábamos en la esterilla y se marchaban los cámaras de día. Me hace gracia la cantidad de oportunistas que han dicho que no la entienden, claro, no tienes ni idea porque no aguantaste ni 1 mes. ‘Supervivientes’ no es pescar y ya. Es un juego totalmente psicológico. Hay un equipo televisivo enorme que se encarga de dar a la audiencia lo que quiere, y eso, también es mucha presión».

El influencer carga contra los que les criticaron en ‘Supervivientes’

«También me gustaría ver el cambio repentino de muchas personas al estar a punto de tirarte a una playa y dejar de tener contacto con tu hijo durante ese tiempo. Tú puedes tener ganas de volver a vivirlo, pero hasta que no te ves otra vez allí y recuerdas esos bucles, no sabes la jugada que te va a pasar tu cabeza», prosigue, antes de dejar claro que apoyará a su amiga, decida lo que decida: «Si se vuelve, está bien. Si se queda, lo hará bien también, porque ya aguantó 4 meses allí».

Por último, Jonan Wiergo carga contra quienes les criticaron durante su paso por el concurso: «A mí me hizo mucha gracia cuando volví y me empezaron a hablar de todos los personajes televisivos que nos habían puesto a parir durante el programa, sentaditos desde el plató, algunos que no llegaron a aguantar ni semanas y alguno que ni habían llegado a estar dentro de la experiencia. A mí me encantaría ver a todos esto que critican tanto, ansiosos de TV y del momentito de gloria en cámara, pasar hambre durante tanto tiempo, tiraditos en la arenita, y sin ningún tipo de personalidad. Os encanta agarraros a alguien cuando esta en un buen momento pero cuando veis que está débil, puñaladita por la espalda y a intentar escalar en televisión. Ni pa pipas os da», sentencia.