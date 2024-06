Iñaki López utiliza la detención de El Yoyas para mandar este afilado recado a Alvise Pérez

Este miércoles, 26 de junio, Carlos Navarro, más conocido como El Yoyas, era detenido tras 19 meses escondido en casa de un amigo para huir de la justicia. Sobre ello han habado esa misma tarde en ‘Más Vale Tarde’. Iñaki López no se ha mordido la lengua a la hora de analizar el perfil del exconcursante de ‘GH’.

El Yoyas llevaba casi dos años en paradero desconocido tras haber sido condenado a más de cinco años de cárcel por maltrato a su expareja y madre de sus hijos, Fayna Bethencourt, a la que conoció en la casa de Guadalix de la Sierra. Carlos estaba oculto en casa de un amigo, donde se encontraba en unas condiciones de habitabilidad extremadamente insalubres.

En el programa vespertino de laSexta han analizado este operativo de busca y captura, en el que han participado hasta 30 efectivos entre Policía Nacional y Mossos d’Esquadra. «En el fondo esconderse de la Justicia es algo que solo está al alcance de personas detrás de una organización criminal», señalaba Elisa Beni. Por su parte, Cristina Pardo no encuentra el sentido de «meterle en una casa con las persianas bajadas y vivir en una especie de cárcel igualmente».

Iñaki López, muy duro con El Yoyas

Más duro con El Yoyas se ha mostrado Iñaki López. Este reconoce que «a mí lo que me sorprende es que una familia te dé sustento durante su larga huida de dos años y no pase absolutamente nada». Según el presentador, «Carlos Navarro va a conocer ahora lo que es una vida mucho más relajada en la cárcel. Mucho mejor que esa vida de eremita que lleva».

«Vaya fichaje se ha perdido Alvise Pérez», bromeaba Iñaki López. Mientras que Ramón Espinar asegura que «es un poco ese mundo. Es ese tipo de personajes que se presentan con un discurso nihilista, y tratan de buscar apoyos. Pero en realidad son gente que producen mucho dolor a su alrededor».

El comentario del presentador no sería descabellado. Y es que que Carlos Navarro llegó a se concejal de su pueblo, Vilanova del Camí, por el partido político ‘Decide’ pese a admitir en uno de los mítines que nunca había ejercido su derecho al voto. «Nunca he ejercido mi derecho a voto, de verdad lo digo, no he votado nunca». También llegó a formar parte del partido político ‘Ciudadanos’.