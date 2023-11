Fayna Bethencourt denuncia lo que está pasando con El Yoyas: «Es una situación surrealista»

Carlos Navarro ‘El Yoyas’ lleva más de un año fugado de la justicia. Desde diciembre de 2020 pesa sobre él una condena por siete delitos de maltrato continuado hacia su exmujer, Fayna Bethencourt, pero también hacia sus hijos y hacia la pareja de ella. Este sábado 25 de noviembre, Fayna ha sido entrevistada en ‘Fiesta’, donde ha reflexionado sobre todo lo que ha sucedido este año.

«Estoy sorprendida porque me dijeron que tardarían unos días en capturarle y ha pasado más de un año. Estoy entre sorprendida e indignada», ha confesado la canaria, muy molesta porque, tal y como ella misma lamenta, «cada día que pasa estoy menos protegida». Fayna Bethencourt explica que su día a día «es el que es. Pero toda esta historia es como una página que no acaba de pasar. Está ahí pendiente, no se ha resuelto y no acabas de tirar adelante del todo».

Y es que la exconcursante de ‘Gran Hermano 2’, reality en el que conoció, y se enamoró, de ‘El Yoyas’, reconoce que no respiró aliviada cuando salió la condena, ya que después vinieron lo recursos, luego la sentencia firme y más tarde la huida. Y luego su polémica entrevista en ‘El Mundo’ siendo ya un prófugo de la justicia y en paradero desconocido.

Fayna Bethencourt: «Cada día que pasa es una victoria para él»

Sin embargo, Fayna Bethencourt cree saber dónde se esconde su exmarido: «Sí, tengo idea de dónde puede estar. No permanece oculto un año si no estás protegido y hay gente que te lo pone fácil. Las fuerzas policiales hacen su trabajo, pero no terminan de dar con él. Sé cosas, pero no puedo hacerlas públicas».

Toda esta situación hace que la canaria sienta que, cada día que pasa, está menos protegida. «A día de hoy, soy consciente de que se puede acercar a mí. Me inquieta que, cuanto más tiempo pase, el delito va a prescribir y se puede presentar en mi casa. Cada día que pasa es una victoria para él», lamenta.

Además, Fayna se muestra muy indignada, porque cree que Carlos «se burla de la Policía diciendo ‘no me van a encontrar’. Es una situación surrealista. No hay precedentes en un condenado por violencia de género que se fugue alegando su inocencia. Es culpable y encima hay ciertos periodistas que le dan esa libertad de seguir machacándome a través de los medios», sentencia la ex gran hermana en ‘Fiesta’.