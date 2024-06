El golpe bajo de Kike Calleja a Ángel Cristo junto a un anuncio que le complica así su futuro

Ángel Cristo atacó duramente a Kike Calleja en su entrevista en ‘De Viernes’, al que acusó de manipular las informaciones, de ser un cobarde y de pisotear a las personas. Anoche el colaborador y exconcursante de ‘Supervivientes’ fue protagonista del scoop del hijo de Bárbara Rey en el programa nocturno que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Ángel Cristo señaló que fue Kike Calleja el que se encargó de difundir en Honduras y detrás de cámaras que Ana Herminia y Finito de Córdoba habían tenido un encuentro recientemente para sembrar la duda de una deslealtad. «Se inventa que hace unos meses Ana y Finito habían tenido un encuentro porque daba más morbo decir que me había engañado a mi y dejarme como un cornudo», soltó.

«Por conservar su trabajo es capaz de jugar con la vida de las personas», denunció Ángel respecto a las prácticas periodísticas de Kike. «El título se lo tenían que quitar porque es un bobo a las tres, a las seis, a las nueve y a las doce. Esos son los machistas», añadió sin cortapisas. «El otro día ni me miro a la cara porque es un cobarde«, prosiguió un Ángel Cristo indómito.

Pues bien, ante estas acusaciones tan graves, Kike Calleja ha respondido a través de ‘Fiesta’. «Yo nunca miento y todo lo que dijo Ángel ayer es mentira, el único que sacó la historia de Ana y Finito es él», ha empezado defendiendo, asegurando que jamas propagó en la isla que Ana y el marido de Arantxa del Sol se habían visto recientemente.

Kike Calleja va a tomar medidas legales contra Ángel Cristo

«Yo por orden de mi abogada no voy a entrar en guerra y no le voy a dar de comer a esta gente», ha decidido el periodista, que ha dejado caer además que va a emprender acciones legales contra Ángel Cristo. «No voy a permitir que nadie me injurie ni me calumnie«, ha avisado, pues para Kike el modus operandi del madrileño es contar histórias falsas y retorcer la realidad para seguir teniendo el foco mediático sobre su persona.

Acto seguido, Kike Calleja ha recurrido al golpe bajo para contraatacar a Ángel: «Una persona que escupe tanto odio a su familia qué no nos va a hacer a los demás. Me espero cualquier cosa». «Me considero buen hijo, hermano y marido y ante todo un buen profesional», ha zanjado, siendo un claro dardazo a Cristo.