Crítica a ‘Segunda muerte’: ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de la nueva serie de Movistar Plus+?

Movistar Plus+ se está especializando desde hace un tiempo en hacer thrillers al más puro estilo nórdico o británico, pero siempre con ese toque español que los hace tan cercanos. El más claro ejemplo es ‘Hierro’, quizá una de las mejores series españolas de los últimos años. Se intentó replicar la fórmula con ‘Rapa‘, aunque el resultado final quedó un tanto desangelado. De todos modos, desde la plataforma de streaming de Movistar han querido seguir apostando por ello, y la siguiente muestra es ‘Segunda muerte’, que llega este jueves 6 de junio.

Creado por Agustín Martínez (uno de los integrantes del fenómeno literario Carmen Mola) e Isa Sánchez, también guionista en la reciente ‘Ni una más‘ (éxito en Netflix), ‘Segunda muerte’ es un thriller de cocción lenta. De esos que buscan centrarse en sus personajes, y en los secundarios que esconden secretos. Un thriller repleto de giros, con una ambientación muy cuidada y sorpresas desde casi el inicio. Pero su punto fuerte lo encontramos en el apartado interpretativo, con dos protagonistas de la talla de Georgina Amorós y Karra Elejalde. Ambos acompañados por Joel Bosqued, AriaBedmar, Paula Morado, Antonio Navarro, Fernando Guallar, Maribel Salas, Arturo Querejeta, Sara Vidorreta, Andrea Ros, Veki Velilla, Kandido Uranga, Karmele Larrinaga, Javier Lago y Javier Barandiarán.

Agustín Martínez, pieza fundamental de la creación de la serie, también participó en ‘La caza: Monteperdido‘. Y hay mucho de esa ficción en ‘Segunda muerte’. Incluso ciertos paralelismos que no vamos a desvelar. Pero mientras ‘La caza’ funcionaba con precisión, al igual que la inconmensurable ‘Hierro’, la nueva serie de Movistar Plus+ se queda a medio gas. Un quiero y no puedo que decepciona, sobre todo por el equipo que hay detrás y por las posibilidades de su historia.

¿De qué va ‘Segunda muerte’?

En una cabaña aislada del paradisiaco valle pasiego del Miera, Sandra, una joven auxiliar de policía, halla un cadáver que no debería estar ahí. Lo extraño es que se trata de Juliana, una mujer que ya fue enterrada hace años. ¿Puede alguien morir una segunda vez?



Sandra atraviesa un momento personal complicado e intentará mantenerse al margen de la investigación: Castro, pareja y padre de su hijo de seis años, está a punto de salir de la cárcel. Sandra ha criado sola al niño, y desde hace unos meses cuida también de su padre, Tello, un reconocido exagente de la UCO con principio de demencia senil, con el que tanto Sandra como Castro mantienen una complicada relación. Un giro inesperado en la investigación del caso involucrará a Sandra, y acabará con su tranquilidad y la del lugar.

Una ambientación muy cuidada, pero personajes desangelados

‘Segunda muerte’ comienza con la llegada de dos policías a un casón abandonado en medio del monte. Cuando están allí, Sandra, la protagonista, descubre que hay alguien en la casa, así que entra y descubre el cadáver de una mujer. Toda la escena está rodada con mucha maestría, con momentos cercanos al cine de terror. Nos hace pensar todo el rato que algún ente extraño va a aparecer de improviso y nos va a dar el susto de nuestras vidas. Aunque luego desaprovecha la ambientación al mostrarnos el cadáver de una forma muy poco visceral.

Sandra se asusta, sí, pero demasiado. ¿Es que es la primera vez que ve la muerte tan de cerca? No. Resulta que esa mujer ya fue enterrada hace siete años. Entonces, ¿qué hace ahí, y con pinta de haber muerto hace solo unas horas? Ese es el misterio principal de ‘Segunda muerte’, aunque luego queda atrás rápidamente, porque cada capítulo nos muestra más y más giros. El problema es que, aunque el guión sea ágil (eso sí, algo tramposo), los personajes no acompañan. No nos identificamos con ninguno. Muchas veces por culpa de unas situaciones y unos diálogos tan inverosímiles que a los propios intérpretes les cuesta mostrar.

Sí, Georgina Amorós está muy bien en su papel de Sandra. Pero no acaba de explotar o, mejor dicho, explota en momentos inadecuados. Su camino de redención es torpe y nos pierde por el camino. Al igual que el personaje de Karra Elejalde. El actor lo da todo, a veces demasiado, y pese a que sus escenas son de lo mejor de la serie, su personaje nos acaba cayendo demasiado mal. Mención también merece Joel Bosqued, algo desubicado en la trama, pero que acaba siendo una pieza fundamental para el puzzle que presenta la serie.

Giros, giros y más giros

Una de las principales características de ‘Segunda muerte’ es precisamente su trama cambiante. No vamos a desvelar los giros centrales del guion, pero sí diremos que hay muchos. Cada episodio tiene dos o tres que nos hacen llevarnos las manos a la cabeza. Y eso en un thriller de estas características es demasiado. Lo bueno que tenía ‘Hierro’ y, en menor medida, ‘Rapa’, es que preparaban el terreno con calma, pero sin perder ritmo. Sobre todo gracias a unos personajes muy llamativos, y que iban evolucionando a lo largo de la serie.

En ‘Segunda muerte’, todo está más deslavazado, menos construido, y se refleja en el resultado final. Todo esto no quiere decir que sea una serie mala, ni mucho menos. Engancha y no te suelta hasta el desenlace. Y, además, aprovecha muy bien la ambientación del paisaje cántabro. Incluso se permite el lujo de introducirnos en la mitología pasiega (algo que nos recuerda a la ‘Trilogía del Baztán’ de Dolores Redondo). Pero viniendo de lo que venimos, le exigimos un nivel mucho más alto, y la nueva serie de Movistar Plus+ se queda a medio camino de sorprender.