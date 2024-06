Antonio David Flores se lanza con este llamamiento sobre Olga Moreno y es sorprendente

Antonio David Flores ha lanzado un contundente llamamiento a su legión de seguidores, conocidos como ‘la marea azul’, para que se movilicen con fuerza y se consiga que Olga Moreno sea la salvada de ‘Supervivientes All Stars’. Y es que está nominada junto a Adara Molinero y Jorge Pérez y su continuidad en el concurso corre mucho peligro.

La expulsión tendrá lugar en la gala del jueves, pero este martes, en la entrega de ‘Tierra de Nadie’, se producirá la primera salvación, dejando el proceso de votación en un duelo entre los dos menos votados por la audiencia. Es por ello que el malagueño está solicitando el voto en todas sus redes sociales: tanto X como Instagram.

«Marea Azul, ¿salvamos a Olga? ¡Vamos!» ha escrito Antonio David Flores en la red social antes conocida como Twitter junto a una imagen de su storie de Instagram, en el que explica, paso a paso, cómo se puede votar en Mitele, la app de Mediaset, para que Olga Moreno reciba el mayor respaldo posible y tenga garantizado su futuro en ‘Supervivientes All Stars’.

De este modo, Antonio David se une a su hija Rocío Flores, que también ha cerrado filas con ella en las últimas horas; asegurando que sí va a apoyar a Olga en su regreso a Honduras en contra de lo que se había rumoreado. Según ella, celebra su vuelta al formato porque «ha sido una de las mejores concursantes de toda la historia de ‘Supervivientes’.

Ese gesto de Antonio David Flores con su exmujer Olga Moreno ha llamado mucho la atención, pues se había hablado en algunos medios de un distanciamiento entre ellos. De hecho, el ex guardia civil se pronunció sobre si fichaje y su correspondiente vuelta a Telecinco en estos términos: «Yo no hubiese ido. Hay detrás muchos años de dolor y sufrimiento. He sido una persona señalada por un medio de comunicación que ha hecho un negocio y ha ganado muchos millones de euros».

No obstante, el excolaborador también declaró que respetaba que Olga hubiese tomado esa decisión «porque tenemos una hija, y aunque no entro a valorarlo, hay que traer dinero a casa». Entiendo que ese dinero mejorará la calidad de vida de la hija que tenemos», esgrimió.