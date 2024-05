Risto Mejide se encara con Cifuentes por equiparar a Begoña Gómez con el novio de Ayuso

Risto Mejide ha debatido este miércoles junto a sus tertulianos de ‘Todo es mentira’ todo lo que ha sucedido este miércoles en el Congreso de los Diputados donde Pedro Sánchez ha respondido a todas las acusaciones que se han hecho hacia su mujer Begoña Gómez. Y el presentador de Mediaset ha sido contundente cuando se ha tratado de comparar a la mujer del Presidente con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Y es que Cristina Cifuentes no dudaba en hablar alto y claro de lo que se conoce como el «Begoña Gate». Así, la que fuera ex presidenta de la Comunidad de Madrid no se ha cortado al ironizar con que Pedro Sánchez es un hombre «profundamente enamorado de su mujer» haciendo referencia a lo que dijo el Presidente del Gobierno en la carta en la que anunciaba su retirada durante unos días para reflexionar si se quedaba o seguía adelante.

«Es difícil demostrar un delito de tráfico de influencias. La relevancia penal de las actuaciones probablemente no las tenga, no se haya cometido un delito», defendía Cristina Cifuentes. Así, la ex política del PP insistía en que «estamos en política y una cosa es el aspecto penal y otra el aspecto ético». «Si eso lo hace cualquier otro que no sea el enamorado presidente, qué estaría diciendo el gran crispador. Mejor dicho, qué no estaría diciendo», añadía la colaboradora ante Risto Mejide y el resto de la mesa.

«Vamos a ser un poquito coherentes. Yo creo que hoy, en la sesión del Congreso, ha habido mucha escenificación, mucho postureo, mucho circo y un poquito de chulería también. Hasta el momento, no se ha citado a la mujer de Pedro Sánchez. Yo sí creo que habría que dejar en la medida de lo posible fuera a los familiares de los políticos, pero que lo hagan todos», defendía.

En ese sentido, Cristina Cifuentes no dudaba en comparar lo que ha pasado con Begoña Gómez con lo sucedido con el novio de Isabel Díaz Ayuso. «¿Qué pasa cuando es el novio de Ayuso vale absolutamente todo? ¿Cuándo es la mujer de Feijóo vale todo e incluso lanzar bulos desmentidos? Y sin embargo nadie ha rectificado. Pero eso sí a la mujer del enamorado presidente del Gobierno que nadie le diga nada», recalcaba la colaboradora.

Risto Mejide corta a Cristina Cifuentes por lo que dice del novio de Ayuso

Risto Mejide y Cristina Cifuentes en ‘Todo es mentira’.

«A ver, el novio de Ayuso tiene varios delitos confesos, perdona, no es lo mismo«, le cortaba Risto Mejide sin dudarlo ni un segundo. «No es lo mismo», insistía el presentador cuando Cristina Cifuentes trataba de replicarle. «Pero de ahí no puedes colegir como dijo Sánchez que Ayuso sea una corrupta», defendía Cifuentes. «Yo no digo eso pero digo que no es el mismo caso que el novio de Ayuso que ha confesado como mínimo un delito de falsedad documental», le respondía el presentador.

«A veces los ponemos en la misma cesta y no están en la misma cesta. El día que Begoña Gómez tenga una causa y tenga un par de delitos fiscales reconocidos diremos que están en el mismo caso pero ahora no lo están», sentenciaba Risto Mejide.