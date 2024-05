Los colaboradores de ‘Sálvame’ reaccionan con tales términos a lo de Jorge Javier y Rosa Benito

El pasado viernes, Jorge Javier Vázquez fue el invitado estrella de ‘De Viernes’ y su entrevista dio mucho que hablar. Por un lado, muchos criticaron la escasa referencia de Mediaset a ‘Sálvame’, pese a ser el programa que presentó durante 14 años. Pero si hubo algo muy sonado y controvertido fue su reencuentro con Rosa Benito. Algo de lo que han hablado este lunes en ‘Ni que fuéramos Shhh’ con María Patiño, Kiko Matamoros, Belén Esteban y Lydia Lozano pronunciándose alto y claro.

Lydia Lozano tomaba la palabra para explicar que Rosa Benito había pedido no coincidir con Jorge Javier Vázquez. «Me dijeron que Rosa Benito no quería coincidir con Jorge bajo ningún concepto. Estaba en una sala VIP y ella pidió no coincidir. Pero no nos vamos a hacer los locos. ¿Cuántas veces hemos estado en una sala VIP y decíamos no quiero coincidir con esta persona y terminábamos entrando?», preguntaba la colaboradora.

Después, Patiño y Víctor Sandoval recreaban el reencuentro de Jorge Javier Vázquez y Rosa Benito al no poder ofrecer imágenes de Telecinco. Tras ello, Belén Esteban cuestionaba el cambio de parecer de Rosa Benito y su actitud en su reencuentro con Jorge Javier Vázquez. «La sacan con calzador y Jorge que es educado, pero vamos ella falsa no, falsa pero vamos«, sentenciaba la colaboradora de ‘Ni que fuéramos Shhh’ antes de hacer referencia también a la publicación de Chayo Mohedano.

María Patiño se ríe de Rosa Benito en ‘Ni que fuéramos’

‘Ni que fuéramos’ hablando de Rosa Benito.

Después, era María Patiño la que daba algunos datos de como se produjo ese reencuentro. «Esto no me lo ha contado Jorge Javier, pero sé que es así porque me lo han contado. Jorge fue adrede a por Rosa. Jorge citó a una serie de personas y Rosa desde que su hija no ha superado el pasado, su hija ha conseguido que Rosa sea así de pequeñita y Rosa ha empezado desde hace un tiempo a actuar como la cadena de enfrente que es tener una serie de fobias con lo que tiene que ver con ‘Sálvame'», empezaba diciendo.

«Lo cierto es que Jorge que sabe que Rosa nos ha dado tanta caña, que me da pena porque está completamente manipulada por su hija, pues Jorge aprovecha ese encuentro para bloquearla, en el momento en el que le dice que guapa estás y todo lo bonito y los momentos que vivimos, pues Rosa…», seguía exponiendo Patiño.

«Tú piensas lo que yo, que por un momento de televisión pues pasa de su hija y de lo que piensa», apostillaba Lydia Lozano. «Rosa se fue de ‘Sálvame’ porque solo le ofrecían ir un día y decía que por ese dinero no le compensaba que hablaran de ella y su familia», recordaba entonces Patiño después de que Lydia dijera que Rosa Benito se había ido del programa por culpa de su hija Chayo.