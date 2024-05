María Patiño cuestiona a Sandra Barneda por este detalle en la entrevista a Ángel Cristo

Como era de esperar, ‘Ni que fuéramos Shhh’ ha abordado este lunes la controvertida entrevista de Ángel Cristo en ‘Supervivientes: Conexión Honduras’ con Sandra Barneda tras su expulsión disciplinaria. Y María Patiño no ha dudado en cuestionar a la presentadora de Telecinco por su actitud durante la entrevista con el hijo de Bárbara Rey.

Así, María Patiño ha sido muy crítica por todo lo que dijo Ángel Cristo sobre sus palabras machistas. «Según Ángel no es machista porque se ha criado con mujeres. Yo le quiero decir simplemente a Ángel que es cuando se dice que yo no tengo nada en contra de los gays porque tengo muchos amigos gays. Es una auténtica chorrada», destacaba la presentadora.

«Pero si que es verdad que alguien le tendría que explicar y me llamó la atención que no lo hiciese Sandra porque creo que es una mujer que reivindica todos los derechos, me llamó la atención que se pasase por alto toda esa apreciación», sentenciaba María Patiño.

María Patiño y Kiko Matamoros se atreven a señalar a Sandra Barneda

Tras ello, Kiko Matamoros no dudaba en hablar de que obviamente aquí había un pacto entre Ángel Cristo y la organización de ‘Supervivientes’ para tratar de acercar posturas ante lo sucedido. «Todo olía a pacto porque era necesario. El programa necesitaba el mea culpa de Ángel para justificar su presencia y la actuación del programa habiendo permitido tres horas de este señor con ese discurso misógino y machista», exponía el colaborador.

«Pero hay algo que me llama la atención y es que Ángel cuenta el relato de Arantxa que te da la razón y termina diciendo Sandra Barneda que la verdad es muy distinta. Mi pregunta es ¿por qué la cadena de enfrente no ha contado su verdad?», preguntaba entonces María Patiño. «Porque la ha contado, ha contado su mentira que es que ha habido una agresión leve, nosotros nos enteramos después y cuando nos enteramos expulsamos a Arantxa y no vuelve a pisar Mediaset. Pero es mentira porque hay vídeos de la propia Sandra Barneda reconociendo que sabían con anterioridad que eso había sucedido«, respondía Kiko.

Después, Kiko Matamoros no dudaba en señalar que Cuarzo Producciones habría ocultado todo lo que sucedió en Honduras a las altas esferas de Mediaset. «En la cadena son desconocedores de que ha sucedido eso. Los que lo saben son la productora y eso se intenta silenciar con presiones y con la participación de los concursantes», proseguía destacando Matamoros.