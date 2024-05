Ángel Cristo responde a la sospecha sobre su final en ‘Supervivientes’ y no deja lugar a dudas

La expulsión disciplinaria de Ángel Cristo de ‘Supervivientes 2024‘ sigue dando mucho de lo que hablar. Tras abandonar el perímetro de seguridad después de protagonizar una monumental discusión con Aurah Ruiz, la organización del concurso tuvo que tomar medidas drásticas y expulsar al concursante. Un hecho que, ahora, muchos señalan de premeditado por parte del hijo de Bárbara Rey.

De hecho, Ángel Cristo ha comenzado su entrevista negando cualquier acusación de ese tipo: «Cuando tomé la decisión de escaparme nunca pensé en las consecuencias«, ha comentado frente a los incesantes rumores que le persiguen . Poco después, el superviviente volvía a asegurar: «Si me fui es que yo no pensé en las consecuencias». Precisamente en ese momento, Sandra Barneda ha reaccionado soltando: «Ángel, hay gente que dice o piensa que lo tenías todo organizado, que querías largarte». «La realidad es que yo nunca pensé en las consecuencias de marcharme. Yo no pensé que se me iba a expulsar», ha contestado Ángel.

Una respuesta que no le ha servido a la presentadora, quien ha añadido: «Hay gente que dice que todo lo tienes organizado en la cabeza, ¿qué les tienes que decir?». Visiblemente serio, el exconcursante ha vuelto a defenderse: «No es así. Lo siento muchísimo piensen lo que piensen. No creo que haya que darle mucha más explicación. Yo todo lo que he hecho en el concurso ha sido de una forma natural con mis aciertos y mis equivocaciones». «¿Tú te querías ir de ‘Supervivientes’?», le ha preguntado la presentadora.

Como respuesta, Sandra Barneda ha recibido una negativa por parte de Ángel Cristo: «Yo no me quería ir. Querina alejarme en ese momento de la playa. Necesitaba el silencio y de repente me encontré caminando y caminando y no sabía cómo volver y entonces seguí en la dirección en la que pensaba que podría encontrar otra playa y otra orilla. Llegó un momento en el que ese cayo es muy grande y los límites cuando los pasas es selva y no hay caminos marcados y tardé mucho en darme cuenta del peligro que corría porque no paré de caminar. Hubo momento en los que yo me encontré muy muy débil. No tengo ninguna explicación».

La contundente réplica de Ángel Cristo sobre su posible abandono

Lejos de quedarse callado, Ángel Cristo ha remarcado: «La gente tiene que saber que si yo me hubiera querido marchar, ‘Supervivientes’ no es una cárcel y podía haberlo dicho». «Eso es correcto, pero sabes que si abandonas ahí hay un peaje», ha interrumpido Sandra Barneda recordándole la penalización impuesta. «Vuelvo a repetir lo mismo. Hay factores humanos y hay un equipo que nos tratan…», ha compartido el exconcursante, quien también ha recordado: «Una vez inicias ese camino tienes que tener la valentía suficiente de aguantar porque pensaba en mis hijas y no podía permitirme que me pasase nada».