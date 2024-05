El defensor de Ángel Cristo revela por qué desapareció del plató tras desmontar a ‘Supervivientes’

Ángel Cristo afrontó su peor noche en ‘Supervivientes’ este martes, que acabó con su expulsión disciplinaria por incumplir las normas dándose a la fuga y poniendo en peligro su integridad y la del formato. Sin embargo, esta drástica medida causó una gran controversia y Ricky García, defensor en plató, plantó cara al programa y se enfrentó a Carlos Sobera.

El amigo del ya exconcursante cuestionó el cese del concurso de Ángel cuando semanas antes se tapó la agresión de Arantxa del Sol de un modo presuntamente deliberado. «Es una decisión de la productora, del programa y es verdad que esta decisión se tenía que haber tomado con otros concursantes. No nos tenemos que olvidar que la única persona agredida en este concurso ha sido Ángel Cristo», soltó Ricky.

«No mezclemos cosas», le pidió Carlos Sobera. «No, no, no. Perdona. Claro, no os interesa, Carlos. Tenemos que pensar que esto lo ha tapado el programa», denunció el joven. «A mí no me digas lo que me interesa o lo que no. ¿Qué no nos interesa?», le cortó el presentador muy enfadado. «Si Arantxa no lo hubiera sacado, la productora era consciente de esto y hace un mes tenía que estar fuera. La productora lo sabía y no hizo nada», sentenció el defensor de Ángel Cristo sin amilanarse.

En ese momento, Carlos salió del paso diciendo que «Arantxa del Sol lleva más de una semana separada del concurso», pero con mucho atino el amigo del robinsón puntualizó que había sido Mediaset y no ‘Supervivientes’ quien había tomado la decisión de prescindir de ella: «Se tenía que haber ido del concurso y no de la cadena. La expulsó la gente y no el programa después de una agresión».

Por su lado, Sobera sostuvo la versión del reality: «Se le preguntó a Ángel Cristo si quería o no denunciar los hechos y prefirió no denunciarlo. Cuando ella lo ha anunciado, la decisión de la cadena ha sido radical». «Ese tipo de acusaciones me parecen bastante lamentables y fuera de lugar. Vamos a dejarlas», censuró rápidamente el comunicador vasco.

Ricky hundiendo a mediaset



Se ha ocultado una agresión y no se expulsó directamente a la concursante @mediasetcom Quien debería estar expulsado es la dirección del programa y cancelar a esta productora



#TierraDeNadie11 pic.twitter.com/XMqOV2WQxG — Barbie B (@Darkname300) May 21, 2024

El amigo de Ángel Cristo desmiente que ‘Supervivientes’ le expulsara del plató

Pues bien, tras este encontronazo con Carlos Sobera, el amigo de Ángel Cristo desaparecía del plató y muchos sospecharon que había podido ser expulsado por tirar de la manta y desmantelar a la organización. Sin embargo, él lo negaba en un vídeo difundido en las redes oficiales del exparticipante: «Que sepáis que nadie me ha expulsado de plató, sino que lo he decidido yo, porque ya no pintaba nada aquí. Han tomado la decisión de expulsar a Ángel y tendremos el tiempo de contarlo todo y tiempo de hablar, pero no quiero que penséis que a mí me han expulsado del plató».

«Carlos Sobera y yo hemos hablado en la publicidad y ya está, puede ser que mis formas no hayan sido las correctas, puede ser que nos hayamos alterado, pero la verdad solo tiene un camino», añadía, emplazando a los seguidores de Ángel a descubrir esa verdad «próximamente».