Arkano sufre la estocada final en ‘Supervivientes’ ante lo que se llega a insinuar contra él

La crisis de ansiedad sufrida por Arkano y la posibilidad de que éste abandonase ‘Supervivientes 2024‘ ha sido uno de los principales temas de la semana en los Cayos Cochinos. Después de varios días pensando sobre su continuidad en el concurso y tras la negativa a abandonar, sus compañeros no han dudado en criticar sus vaivenes.

Unos comentarios que el propio Arkano ha podido escuchar en La Palapa y que no le han hecho nada de gracia. «Tuve una crisis de ansiedad y no tengo que convencerles de nada. Si no me creen…», ha comenzado diciendo el concursante. Frente a ello, Miri ha asegurado: «Nadie ha puesto en duda su crisis de ansiedad».

También Kiko Jiménez, quien ha reseñado su papel en el concurso: «Nadie pone en duda su sufrimiento como el de todos porque todos sufrimos crisis de ansiedad. Yo también he sufrido crisis de ansiedad desde el primer día porque pensaba que mi vida fuera estaba de lujo y que aquí podría cambiar porque es una responsabilidad venir aquí».

Lejos de quedarse callado, Kiko Jiménez ha proseguido en su crítica a Arkano: «Lo que no hago es jugar con la ambigüedad. Jugar a me voy o no me voy. Está en todo su derecho, pero es que escuché una frase el martes que me quedé muerto, que fue a preguntarle a una redactora que a qué hora cerraba el buffet del hotel porque estaba desmayado. Entonces ya digo: ‘ay… lo que tenemos es hambre'». Una acusación que Arkano ha excusado asegurando que se trataba de una broma.

«Vamos, yo si veo que tiene una crisis de ansiedad no dudo de ello. Has dicho que era un show, un farol y que todo era por eso», se ha defendido Arkano ante lo que Kiko Jiménez le ha afeado: «Puede ser estrategia, caben las dos posibilidades». «Le pregunté y es verdad que le hice la broma de la hora del buffet porque tenía claro que me iba a ir», ha vuelto a enfatizar el rapero.

Arkano, cuestionado tras su ataque de ansiedad

«¿No te ha molestado que bromeen sobre los cojines con las caras de los presentadores que puedes tener?», ha preguntado Jorge Javier puesto que otra de las críticas a las que se ha enfrentado el joven es a su posible peloteo a los presentadores. «Eso ha sido lo que más me ha dolido de todo», ha ironizado el principal aludido.

A pesar de las explicaciones de sus compañeros, Arkano ha concluido acusándoles de dudar de su ataque de ansiedad: «El momento en que se me pone en duda y dices ‘joder, es que Arkano me parece sospechoso que se quiera ir’… Estás poniendo en duda mis razones para irme. Entiendo que si estás dudando y estás poniendo en la mente de la gente que estoy haciendo show, joder, estás poniendo en duda mi ataque de ansiedad».