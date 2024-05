Kiko Jiménez se lanza a soltar esto de Ángel Cristo en ‘Supervivientes’ y confirma lo sospechado

A pesar de haber sido expulsado de forma disciplinaria, Ángel Cristo sigue siendo tema de debate en ‘Supervivientes 2024‘. En esta ocasión, Kiko Jiménez ha sido el encargado de destapar la verdadera cara del hijo de Bárbara Rey y lo que los espectadores no han podido escuchar ni ver de su paso por el concurso. Una completa radiografía que le coloca a Ángel Cristo en una crítica posición puesto que no ha podido defenderse.

Todo ha comenzado en La Palapa mientras Pedro García Aguado intentaba explicar la actitud de Ángel Cristo. Visiblemente contrariado, Kiko Jiménez ha interrumpido para apuntar: «Tenía otro problema de fondo que yo vengo observando un tiempo. El problema que tenía es que tenía un ego enorme».

De igual manera, el concursante ha hecho un retrato demoledor de Ángel, confirmando lo que muchos vienen señalando de él: «Desde su primera entrevista se ha creado un monstruo. He escuchado frases que me he quedado muerto, como él creyéndose el protagonista absoluto de la edición y que sin él esto sería una mierda. Y yo me quedaba así: «Bueno, Ángel, relájate»».

De igual manera, la lectura que Kiko Jiménez ha esbozado de lo de Ángel Cristo y su castigada fuga ha sido: «Lo que pasa es que él ha querido decir «si, pues mis cojones los pongo en la mesa y ahora me vais a venir a buscar a chuparme el culo. Y se ha encontrado con que le han dicho «a tu casa, majo, relájate»; que aquí hay un equipo, una organización detrás y aquí hay que cumplir las normas. Se ha encontrado con eso, que tenía el ego muy subido. Ahora que se le baje un poco».